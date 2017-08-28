В Киеве на четыре ночи отменят два трамвая

В Киеве 29, 30, 31 августа и 1 сентября ночью закрывается движение трамваев маршрутов №8 и №29. Трамваи не будут ходить с 00:30 до 5:40, сообщает "Киевпастранс".

Ограничение движения вводится в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей на улице Славгородская. Заезд последних и выезд первых трамваев будет скорректирован.

Напомним, ранее в августе возобновили движение трамваев маршрутов №12 и №17 до Пуща-Водицы в связи с завершением ремонта трамвайных путей на Лесной трассе.