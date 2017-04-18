В Киеве на день ограничат движение по мосту на Русановке

Дорожники будут чинить асфальт и просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам

В Киеве завтра, 19 апреля, на мосту через Русановский канал частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов на мосту, который соединяет Русановскую набережную с ул. Раисы Окипной, сообщает "Киевавтодор".

Так, движение будет ограничено с 9:00 до 18:00 в месте выполнения работ.

"Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и обращается с просьбой выбирать, по возможности, другие маршруты движения.

Напомним, сегодня в связи с устройством нового асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив было ограничено движение транспорта в первой полосе движения – в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе.