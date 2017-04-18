В Киеве на день ограничат движение по мосту на Русановке

Сегодня, 19:03

Дорожники будут чинить асфальт и просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам

В Киеве на день ограничат движение по мосту на Русановке
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве завтра, 19 апреля, на мосту через Русановский канал частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов на мосту, который соединяет Русановскую набережную с ул. Раисы Окипной, сообщает "Киевавтодор".

Так, движение будет ограничено с 9:00 до 18:00 в месте выполнения работ.

"Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и обращается с просьбой выбирать, по возможности, другие маршруты движения.

Напомним, сегодня в связи с устройством нового асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив было ограничено движение транспорта в первой полосе движения – в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе.
асфальт, русановский, киевавтодор, надднепрянское шоссе, Русановский канал, дорожники
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Движение по проспекту Мира ограничат. Фото: 1551.gov.ua

В Киеве ограничат движение в сторону Дарницкой площади

14 Апреля, 17:31

На проспекте Мира будут ремонтировать дорожное покрытие  

Транспорт

На мосту через Русановский канал ограничат движение

В Киеве ограничат движение через Русановский канал

10 Апреля, 18:57

На мосту через канал будет проходить ремонт  

Транспорт

Движение транспорта в первой полосе движения будет ограничено

В Киеве до конца апреля ограничат движение по мосту Метро

6 Апреля, 12:53

Мост чистят, а на тротуаре красят перила  

Транспорт

В Киеве будут чинить эстакаду

В Киеве частично перекроют дорогу возле станции метро "Днепр"

5 Апреля, 15:56

На эстакаде будут ремонтировать дорогу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования