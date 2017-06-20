В Киеве на два дня ограничили движение по Гаванскому мосту: там снимают кино
Ограничения вводятся с 12 часов дня до пяти утра на первой полосе
В Киеве на Гаванском мосту на два дня частично ограничили движение транспорта, сообщает "Киевавтодор".
Так, движение перекрыто в первой полосе со стороны ул. Набережно-Рыбацкой у связи со съемкой фильма.
В частности, ограничение действует:
- с 12:00 20 июня до 5:00 21 июня;
- с 12:00 21 июня по 5:00 22 июня.
Коммунальная корпорация просит водителей учесть эту информацию, планируя маршруты.
Комментарии