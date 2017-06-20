В Киеве на два дня ограничили движение по Гаванскому мосту: там снимают кино

Сегодня, 16:35

Ограничения вводятся с 12 часов дня до пяти утра на первой полосе

На Гаванском мосту снимают кино. Фото: relax.com.ua
На Гаванском мосту снимают кино. Фото: relax.com.ua

В Киеве на Гаванском мосту на два дня частично ограничили движение транспорта, сообщает "Киевавтодор".

Так, движение перекрыто в первой полосе со стороны ул. Набережно-Рыбацкой у связи со съемкой фильма.

В частности, ограничение действует:

  • с 12:00 20 июня до 5:00 21 июня;
  • с 12:00 21 июня по 5:00 22 июня.

Коммунальная корпорация просит водителей учесть эту информацию, планируя маршруты.
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Источник:

"Сегодня"

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