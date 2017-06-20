В Киеве на два дня ограничили движение по Гаванскому мосту: там снимают кино http://www.segodnya.ua/img/article/10316/11_main.1497965886.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10316/11_tn.1497965886.jpg 2017-06-20T16:35:19+03:00 Транспорт Ограничения вводятся с 12 часов дня до пяти утра на первой полосе