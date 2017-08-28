В Киеве на два месяца ограничивают движение по Южному мосту

Сегодня, 10:23

На мосту пройдет капремонт деформационных швов

 

В Киеве будет частично ограничено движение транспорта
В Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве с 10:00 28 августа до 23 октября на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта.

Как сообщили в "Киевавтодоре", это связано с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов.

Корпорация "Киевавтодор" просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, улица Ярославов Вал в Киеве может стать пешеходной в конце сентября. Речь идет об участке в 40 метров между улицами Стрелецкой и Ивана Франко.
южный мост, бажана, киевавтодор, надднепрянское шоссе, капремонт
Источник:

"Сегодня"

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