В Киеве на несколько дней изменится движение троллейбусов трех маршрутов

Сегодня, 15:34

На бульваре Дружбы народов пройдет капитальный ремонт

 

Вносятся изменения в движение ночного троллейбусного маршрута №91Н и троллейбусов маршрутов №№43,50
Вносятся изменения в движение ночного троллейбусного маршрута №91Н и троллейбусов маршрутов №№43,50. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С 24 по 31 августа вносятся изменения в движение ночного троллейбусного маршрута №91Н и троллейбусов маршрутов №№43,50. Изменения связаны с проведением работ по объекту "Капитальный ремонт бульвара Дружбы народов от улицы Старонаводницкой до Лыбидской площади".

- движение ночного троллейбусного маршрута №91Н будет организовано на двух участках по трассе:

  • Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Антоновича – станция метро "Лыбидская" в обратном направлении по действующей трассе;
  • ул. Милославская – Дарницкая площадь – в обратном направлении по действующей трассе.

- движение троллейбусов маршрутов №№43, 50 (с 21:00 до 7:00) будет организовано с изменениями по трассе:

  • троллейбусы маршрута 43 курсируют "Кибернетический центр – ул. Глушкова – Голосеевский просп. – ст. метро "Лыбидская";
  • маршрут №50 работает по маршруту №50к;

- продлевается время работы автобусов маршрута №51 "Ст. метро "Красный Хутор" – Дарницкая площадь – бульвар Дружбы Народов – ст. метро "Лыбидская".

Напомним, с 24 августа в Киеве восстановят основное движение автотранспорта по путепроводу у станции метро "Нивки" на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского.
ремонт, троллейбусы, движение, бульвар дружбы народов
Источник:

"Сегодня"

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