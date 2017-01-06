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В Киеве обновят станцию метро "Левобережная" http://www.segodnya.ua/img/article/7860/9_main.1483709024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/9_tn.1483709024.jpg Транспорт На станции появится современная система навигации и подвесной потолок

В Киеве обновят станцию метро "Левобережная"

Сегодня, 15:12

На станции появится современная система навигации и подвесной потолок

Так &quot;Левобережная&quot; выглядит сейчас. Фото: Википедия
Так "Левобережная" выглядит сейчас. Фото: Википедия

Уже весной горожане смогут увидеть обновленную станцию метро "Левобережная". Киевский метрополитен объявил тендер на проведение капремонта, реставрацию фасада и вестибюля на 25 млн грн, чтобы улучшить станцию к проведению Евровидения.

Здесь планируют установить современную систему навигации для пассажиров, сделать подвесной потолок, заменить и увеличить размеры букв названия станций на фасаде и в вестибюле.

Также, согласно документу, установят 4 вестибюльных двери из алюминиевого сплава с доводчиками, заменят окна и освещение.
метро, метрополитен, левобережная, тендер, Киевский метрополитен
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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