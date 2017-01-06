В Киеве обновят станцию метро "Левобережная"

На станции появится современная система навигации и подвесной потолок

Уже весной горожане смогут увидеть обновленную станцию метро "Левобережная". Киевский метрополитен объявил тендер на проведение капремонта, реставрацию фасада и вестибюля на 25 млн грн, чтобы улучшить станцию к проведению Евровидения.

Здесь планируют установить современную систему навигации для пассажиров, сделать подвесной потолок, заменить и увеличить размеры букв названия станций на фасаде и в вестибюле.

Также, согласно документу, установят 4 вестибюльных двери из алюминиевого сплава с доводчиками, заменят окна и освещение.