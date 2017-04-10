В Киеве ограничат движение через Русановский канал

Вчера, 18:57

На мосту через канал будет проходить ремонт

 

На мосту через Русановский канал ограничат движение
На мосту через Русановский канал ограничат движение. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

11 апреля с 09:00 до 18:00 в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал, соединяющий Русановскую набережную с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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Источник:

"Сегодня"

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