В Киеве ограничат движение через Русановский канал
На мосту через канал будет проходить ремонт
11 апреля с 09:00 до 18:00 в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал, соединяющий Русановскую набережную с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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