В Киеве ограничат движение в сторону Дарницкой площади
На проспекте Мира будут ремонтировать дорожное покрытие
15 апреля в Киеве с 09:00 до 18:00 на просп. Мира (на участке от ул. Григория Чупринки до Дарницкой площади) будет частично ограничено движение автотранспорта в направлении Дарницкой площади.
Как сообщили в КК "Киевавтодор", ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.
"Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
На этом участке движение ограничат. Скриншот с сайта Яндекс.карты
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