В Киеве ограничат движение в сторону Дарницкой площади

Сегодня, 17:31

На проспекте Мира будут ремонтировать дорожное покрытие

 

Движение по проспекту Мира ограничат. Фото: 1551.gov.ua
Движение по проспекту Мира ограничат. Фото: 1551.gov.ua

15 апреля в Киеве с 09:00 до 18:00 на просп. Мира (на участке от ул. Григория Чупринки до Дарницкой площади) будет частично ограничено движение автотранспорта в направлении Дарницкой площади.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

"Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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На этом участке движение ограничат. Скриншот с сайта Яндекс.карты
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Источник:

"Сегодня"

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