В Киеве ограничат движение в сторону Дарницкой площади

На проспекте Мира будут ремонтировать дорожное покрытие

15 апреля в Киеве с 09:00 до 18:00 на просп. Мира (на участке от ул. Григория Чупринки до Дарницкой площади) будет частично ограничено движение автотранспорта в направлении Дарницкой площади.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

"Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

На этом участке движение ограничат. Скриншот с сайта Яндекс.карты