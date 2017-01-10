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В Киеве ограничат въезд для грузовиков http://www.segodnya.ua/img/article/7870/11_main.1484068297.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/11_tn.1484068297.jpg Транспорт Такой шаг позволяет уменьшить пробки  

В Киеве ограничат въезд для грузовиков

Сегодня, 19:10

Такой шаг позволяет уменьшить пробки

 

Фуры не пустят в столицу
Фуры не пустят в столицу. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Сегодня, 10 января, въезд в столицу для крупногабаритного транспорта будет ограничен с 20:00 до 22:00. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий из-за длительного снегопада и гололеда. Такой шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники.

В распоряжении КК "Киевавтодор" находится более 300 единиц снегоуборочной техники. Предприятие в полной мере обеспечено посыпочными материалами. Запасы компании составляют 12 тыс. тонн соли, 18 тыс. тонн песка, 5 тыс. тонн песчано-соляной смеси.

Напомним, по состоянию на 19.00 по данным сервиса Яндекс.карты в Киеве наблюдаются 9-балльные пробки. Заторы наблюдаются на всех центральных улицах столицы, а также на мостах между левым и правым берегами.
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Источник:

"Сегодня"

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