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В Киеве перекроют движение по Набережно-Корчеватской http://www.segodnya.ua/img/article/7891/63_main.1484675927.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/63_tn.1484675927.jpg Транспорт Часть улицы закрывают на капитальный ремонт

В Киеве перекроют движение по Набережно-Корчеватской

Сегодня, 19:57

Часть улицы закрывают на капитальный ремонт

Дорогу будут чинить до мая
Дорогу будут чинить до мая. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве с 19 января движение транспорта по улице Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 56/66 (корпус 3) до дома № 94, будет полностью ограничено, сообщает в КК "Киевавтодор".

Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта улицы. Срок завершения капитального ремонта – май 2017 года.

На период проведения работ транспорт будет двигаться по улице Новопироговская.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данную информацию, планируя свой маршрут.
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Источник:

"Сегодня"

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