В Киеве перекроют движение по Набережно-Корчеватской

В Киеве с 19 января движение транспорта по улице Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 56/66 (корпус 3) до дома № 94, будет полностью ограничено, сообщает в КК "Киевавтодор".

Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта улицы. Срок завершения капитального ремонта – май 2017 года.

На период проведения работ транспорт будет двигаться по улице Новопироговская.



Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данную информацию, планируя свой маршрут.