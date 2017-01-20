В Киеве полностью ограничили движение по одной из улиц

В Киеве на участке ул. Набережно-Корчеватской с 19 января полностью ограничено движение автотранспорта. Как сообщили в КГГА, участок будут ремонтировать до 1 июня.

"С 19 января в связи с проведением капитального ремонта улицы Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 56/66 (корпус 3) к дому № 94, движение транспорта будет полностью ограничено", – сообщается на сайте КГГА со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

На период проведения работ транспорт будет двигаться по улице Новопироговская, уточняют в ведомстве.

По информации КК "Киевавтодор", завершить капитальный ремонт участка планируется в мае 2017 года.

Также с 20 января, в связи с капремонтом ул. Набережно-Корчеватской вносятся изменения в работу автобусов маршрута №20 и маршрутного такси №193.

По информации КП "Киевпастранс", автобусы маршрута №20 будут курсировать от ст. м. "Лыбидская" до прсп. Науки по действующему маршруту, далее: местный проезд Столичного шоссе – ул. Новопироговская.

Маршрутное такси №193 будет курсировать от Дарницкой площади до Столичного шоссе по действующему маршруту, далее: местный проезд Столичного шоссе – ул. Новопироговская.