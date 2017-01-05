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ФОТОФАКТ. В Киеве появилась остановка транспорта, где можно почистить обувь и зарядить телефон http://www.segodnya.ua/img/article/7857/60_main.1483617453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/60_tn.1483617453.jpg Транспорт Современную конструкцию установили в Святошинском районе возле станции метро "Житомирская"

ФОТОФАКТ. В Киеве появилась остановка транспорта, где можно почистить обувь и зарядить телефон

Сегодня, 13:56

Современную конструкцию установили в Святошинском районе возле станции метро "Житомирская"

На пр. Победы возле метро "Житомирская" и рядом с бывшим кинотеатром "Экран" установили необычную остановку.

Конструкция – с солнечной батареей, подзарядкой для телефона и WI-FI. На боковой стеклянной панели размещены номера маршруток, автобусов и троллейбусов которые здесь останавливаются, а также карта местности.

Но больше всего пассажиров удивило наличие специального контейнера с разными щетками для чистки обуви.

К слову, с обратной стороны остановки поставили и симпатичную лавочку, с обеих сторон которой растут миниатюрные пихты.
остановка, установили, остановки, Wi-Fi
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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