ФОТОФАКТ. В Киеве появилась остановка транспорта, где можно почистить обувь и зарядить телефон

На пр. Победы возле метро "Житомирская" и рядом с бывшим кинотеатром "Экран" установили необычную остановку.

Конструкция – с солнечной батареей, подзарядкой для телефона и WI-FI. На боковой стеклянной панели размещены номера маршруток, автобусов и троллейбусов которые здесь останавливаются, а также карта местности.

Но больше всего пассажиров удивило наличие специального контейнера с разными щетками для чистки обуви.

К слову, с обратной стороны остановки поставили и симпатичную лавочку, с обеих сторон которой растут миниатюрные пихты.