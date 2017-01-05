ФОТОФАКТ. В Киеве появилась остановка транспорта, где можно почистить обувь и зарядить телефон
Современную конструкцию установили в Святошинском районе возле станции метро "Житомирская"
На пр. Победы возле метро "Житомирская" и рядом с бывшим кинотеатром "Экран" установили необычную остановку.
Конструкция – с солнечной батареей, подзарядкой для телефона и WI-FI. На боковой стеклянной панели размещены номера маршруток, автобусов и троллейбусов которые здесь останавливаются, а также карта местности.
Но больше всего пассажиров удивило наличие специального контейнера с разными щетками для чистки обуви.
К слову, с обратной стороны остановки поставили и симпатичную лавочку, с обеих сторон которой растут миниатюрные пихты.
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