В Киеве появились троллейбусы-"самоходы"

Сегодня, 08:04

Необычный транспорт может объезжать обесточенные и аварийные участки в городе

Необычные троллейбусы вскоре выйдут на маршруты
Необычные троллейбусы вскоре выйдут на маршруты

Киевляне заметили на улицах города два необычных троллейбуса, которые могут объезжать обесточенные и аварийные участки в городе. Троллейбусы модели "Богдан Т701.17" появились в городе только на днях, и как выяснила "Сегодня", их закупили для работы на новых маршрутах по городу, которые будут открыты в этом году.

"Это короткие троллейбусы, с низким полом для заезда людей на инвалидных колясках. Их салоны и кабина водителя оборудованы кондиционерами. Таких машин мы уже закупили пять штук. Их особенность в том, что они обладают автономным ходом на один километр, без использования штанг. Если обычные троллейбусы из-за обрыва линии электропередач или крупного ДТП стоят в пробке, ожидая приезда аварийной бригады, то эти машины могут объехать аварийный участок и продолжить перевозку пассажиров", — рассказал "Сегодня" Дмитрий Левченко, гендиректор КП "Киевпастранс".

Пять новых машин будут работать в троллейбусном депо №2 на новых маршрутах. Их общая стоимость — более 25 млн грн.
машины, троллейбусы, киевляне, киевпастранс
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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