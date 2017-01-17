В Киеве пригородная маршрутка подорожала второй раз за месяц

В Киеве пригородная маршрутка №820, курсирующая между Киевом и Вишневым, очередной раз подорожала. Раньше стоимость проезда между конечными пунктами составляла 8 гривен (по Киеву – 5 гривен). В начале декабря стоимость подняли на одну гривну – до девяти. А уже 15 января водители сообщили пассажирам, что проезд теперь – по 12 гривен, и повесили объявление.

"Практически за месяц в маршрутке № 820, которая ездит из Вишневого на Подол, проезд подорожал в полтора раза. Несправедливо со стороны перевозчика повышать проезд в декабре на одну гривну, а теперь без предупреждения, внезапно, поднимать проезд из Киева в Вишневое еще на три гривны. Я понимаю, что предпринимателю нужно зарабатывать, а транспорт новее с каждой поездкой не становится, я не против подорожания, но не в полтора раза. Это очень бьет по карману", – рассказала нам Елена, жительница Вишневого.

При этом, качество перевозки пассажиров не улучшилось: на маршруте по-прежнему курсируют маленькие маршрутки, и их техническое состояние оставляет желать лучшего.

"Когда холодно – они ломаются. Я опоздала на работу из-за этого во вторник. На маршрутах маленькие автобусы, желтых автобусов очень мало. И в эти маршрутки все набиваются, как шпроты в банке, там даже стать негде, когда он в Киев доезжает", – говорит Елена.

При этом пассажиры готовы платить больше, но ожидают от перевозчика улучшение условий поездки. "Но получается все наоборот, деньги берут за то, чего нет, обещая, что когда-то все станет лучше", – отметила жительница Вишневого.