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В Киеве реконструируют транспортную развязку на Троещине http://www.segodnya.ua/img/article/7860/32_main.1483715450.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/32_tn.1483715450.jpg Транспорт Это позволит увеличить пропускную способность дороги на 50%

В Киеве реконструируют транспортную развязку на Троещине

Сегодня, 17:09

Это позволит увеличить пропускную способность дороги на 50%

В Киеве реконструируют развязку
В Киеве реконструируют развязку. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Деснянском районе реконструируют транспортную развязку на пересечении улиц Каштановой и Оноре де Бальзака. Это позволит увеличить пропускную способность дороги ориентировочно на 50%, сообщает КГГА.

Первый этап реконструкции с организацией двустороннего движения на улице Оноре де Бальзака, – от улицы Каштановой до просп. Генерала Ватутина, – дал возможность разделить транспортные потоки. Это позволило жителям микрорайона № 2 жилого массива Выгуровщина-Троещина сократить маршрут при выезде из жилмассива до метро "Петровка".

Теперь власти города планируют приступить к следующему этапу реконструкции развязки.

Финансирование проектных и строительных работ будет осуществляться за счет средств городского бюджета.
дороги, кгга, улицы, финансирование
Источник:

"Сегодня"

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