В Киеве реконструируют транспортную развязку на Троещине

Это позволит увеличить пропускную способность дороги на 50%

В Деснянском районе реконструируют транспортную развязку на пересечении улиц Каштановой и Оноре де Бальзака. Это позволит увеличить пропускную способность дороги ориентировочно на 50%, сообщает КГГА.

Первый этап реконструкции с организацией двустороннего движения на улице Оноре де Бальзака, – от улицы Каштановой до просп. Генерала Ватутина, – дал возможность разделить транспортные потоки. Это позволило жителям микрорайона № 2 жилого массива Выгуровщина-Троещина сократить маршрут при выезде из жилмассива до метро "Петровка".

Теперь власти города планируют приступить к следующему этапу реконструкции развязки.

Финансирование проектных и строительных работ будет осуществляться за счет средств городского бюджета.