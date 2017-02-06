В Киеве рельсы перед трамваем пришлось чистить лопатами (видео)

Сегодня, 15:30

Транспорт не мог проехать из-за снега

 


Видео: "Транспорт Киева"

В Киеве на улице Дмитриевской транспортникам пришлось чистить трамвайные рельсы с помощью лопат, чтобы по ним мог проехать трамвай.

Читайте по теме: Как в Киеве чистят рельсы от снега

Как сообщает Олег Васильев в группе "Транспорт Киева", около 8 утра трамваи встали на Лукьяновской площади, в сторону Отрадного. "Возник затор из трамваев на Дмитриевской и Глубочицкой. Пока стояли, машины укатали снег. Служба пути приехала и вручную почистила рельсы на Дмитриевской", – отметил он.

Напомним, в Киеве есть 15 трамваев-снегоочистителей, которые очищают снег на трамвайных линиях.

Напомним, из-за снегопада, который начался в Киеве ночью и продолжается до сих пор, многие киевляне испытывали трудности, добираясь на работу.

В частности, большие очереди собирались на остановках городской электрички, скоростного трамвая и маршруток. В салоны общественного транспорта трудно было втиснуться.
транспорт, снег, трамвай, трамваи, снегопад, рельсы
Источник:

"Сегодня"

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