В Киеве рельсы перед трамваем пришлось чистить лопатами (видео)

В Киеве на улице Дмитриевской транспортникам пришлось чистить трамвайные рельсы с помощью лопат, чтобы по ним мог проехать трамвай.

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Как сообщает Олег Васильев в группе "Транспорт Киева", около 8 утра трамваи встали на Лукьяновской площади, в сторону Отрадного. "Возник затор из трамваев на Дмитриевской и Глубочицкой. Пока стояли, машины укатали снег. Служба пути приехала и вручную почистила рельсы на Дмитриевской", – отметил он.

Напомним, в Киеве есть 15 трамваев-снегоочистителей, которые очищают снег на трамвайных линиях.

Напомним, из-за снегопада, который начался в Киеве ночью и продолжается до сих пор, многие киевляне испытывали трудности, добираясь на работу.

В частности, большие очереди собирались на остановках городской электрички, скоростного трамвая и маршруток. В салоны общественного транспорта трудно было втиснуться.