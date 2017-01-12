В Киеве снова выросла цена на проезд в маршрутках

В Киеве опять дорожает проезд в маршрутках.

С 14 января в Киеве дорожает проезд на маршруте №442 на 50 копеек. Объявления об этом уже появились в салонах маршруток, которые курсируют от станции метро "Политехнический институт".

Ранее проезд в этих бусах стоил 3,5 гривны, а с субботы пассажирам придется платить уже 4 гривны. В то же время на маршруте №442-д стоимость проезда тоже увеличивается на 50 копеек, и теперь будет составлять 4,5 гривны.

Фото: А. Марущак

Пассажиры, завидев объявления, негодуют. "Я пользуюсь этим маршрутом много лет и буду вынужден платить. До работы больше ничего не ездит", – говорит Виктор Чернюк. А вот киевлянка Ольга Станчук говорит, что вынуждена отказаться платить. "Зарплату мне никто не повышает и повышение на 50 копеек здорово ударит по карману. Скорей всего, буду ходить пешком и откажусь платить больше", – говорит она.

Николай Бацан, директор "Политех-авто Б", которая обслуживает два данных маршрута, говорит, что подняли стоимость проезда по двум причинам. "Первая – это требование городских властей при проведении конкурсов на маршруты в ближайшие пять лет заменить в столице автобусы, стандарт которых ниже Евро-4. Делается это, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе. А для того, чтобы закупать новые автобусы нам нужно брать кредиты. Надеемся, что сможем обновлять в год по два-три автобуса, хотя мы сейчас работаем на неплохих машинах стандарта Евро-2 и 3. Вторая весомая причина – это резкое подорожание топлива, если цены будут так подниматься и дальше, нам придется повышать стоимость проезда и дальше или прекращать работать", – рассказал "Сегодня" Николай Бацан.