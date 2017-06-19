В Киеве временно изменят маршрут троллейбуса №45

Вчера, 22:18

На Васильковской ночью будут чинить асфальтное покрытие

Фото: Киевпастранс
Фото: Киевпастранс

В движение троллейбусов № 45 вносятся временные изменения в связи с асфальтированием проезжей части на ул. Васильковской в районе одноименной станции метро, сообщает "Киевпастранс".

Так, с 22:00 19 июня по 7:30 20 июня движение указанных троллейбусов будет происходить по маршруту: "ст. м. "Выставочный центр" – ул. Академика Глушкова – ул. Маршала Якубовского – ул. Вильямса – ул. Михаила Максимовича – троллейбусное депо № 1".
троллейбус, изменения, выставочный центр, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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