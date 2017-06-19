В Киеве временно изменят маршрут троллейбуса №45

На Васильковской ночью будут чинить асфальтное покрытие

В движение троллейбусов № 45 вносятся временные изменения в связи с асфальтированием проезжей части на ул. Васильковской в районе одноименной станции метро, сообщает "Киевпастранс".

Так, с 22:00 19 июня по 7:30 20 июня движение указанных троллейбусов будет происходить по маршруту: "ст. м. "Выставочный центр" – ул. Академика Глушкова – ул. Маршала Якубовского – ул. Вильямса – ул. Михаила Максимовича – троллейбусное депо № 1".