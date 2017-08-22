В Киеве закроют для авто часть улицы Ярославов Вал

С 24 августа участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко в Киеве будет закрыт для движения автомобилей. Движение на части Ярославова Вала от ул. Франко до Владимирской, а также на ул. Золотоворотской станет двусторонним.

Этот эксперимент является частью совместного проекта по обновлению Ярославова Вала.

Презентация нового пешеходного пространства и обсуждение инициативы состоится 24 августа в 20:00 на улице Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко.

Цель инициативы – снизить чрезмерную транспортную загруженность одной из самых красивых улиц Киева, уменьшить заторы в центральной части города, отдать предпочтение пешеходам.

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

На перекрытой части Ярославова Вала для активизации местного сообщества на выходных пройдут воркшопы и образовательно-информационные события, связанные с жизнью улицы и современными подходами к городскому развитию. Также планируется проведение нескольких кинопоказов, организация детской программы.

Инициаторы эксперимента создали специальный сайт с ответами на часто задаваемые вопросы по перекрытию Ярославова Вала.

Напомним, с 1 августа Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного в Киеве превратились в единую большую пешеходную зону. Контрактовая площадь (без сквера №3 у трамвайных остановок) и улица Сагайдачного (до пересечения с ул. Андреевской) будут пешеходными минимум до середины сентября. "Затем, если эксперимент с новой организацией движения все одобрят, так будет на постоянной основе", — обещают в Подольской РГА.