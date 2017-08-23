В Киеве закрывается движение на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела

Сегодня, 17:44

Ночью на путепроводе пройдет ремонт

Из-за ремонта на улицах столицы закрывают движение
Из-за ремонта на улицах столицы закрывают движение. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве с 00:00 до 5:00 24 августа из-за ремонта на путепроводе на пересечении просп. Комарова и бульв. В. Гавела будет закрыто движение транспорта под путепроводом.

Объезд участка ремонтных работ будет осуществляться через бульв Вацлава Гавела с разворотом на пересечении бульв. Вацлава Гавела и ул. Авторемонтной.

Кроме того, с 22:00 27 августа до 7:00 28 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Лагерной (на участке от ул. Тимофея Шамрыло до ул. Дегтяревской) будет закрыто движение транспорта.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, с 24 по 31 августа вносятся изменения в движение ночного троллейбусного маршрута №91Н и троллейбусов маршрутов №№43,50. Изменения связаны с проведением работ по объекту "Капитальный ремонт бульвара Дружбы народов от улицы Старонаводницкой до Лыбидской площади".
изменения, объезд, движение, киевавтодор, путепровод
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Так выглядел путепровод до ремонта

Завтра в Киеве восстановят основное движение транспорта по путепроводу на Нивках

Сегодня, 13:59

Запланирована ликвидация кругового движения на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского с установкой светофора  

Транспорт

Как выглядит нашумевший путепровод на Нивках в Киеве

17 Августа, 11:17

В рамках реконструкции там уложили новое покрытие  

Власть

Асфальт будут латать два дня

В Киеве отремонтируют 8 путепроводов и 300 км дорог до конца года

1 Августа, 20:47

Однако реконструкция наиболее уставшего Шулявского моста – только в планах  

Коммуналка

Дыры в ступенях на мост. Фото: facebook.com/aaakiev

В Киеве нашли новый "уставший" мост, готовый рухнуть

23 Мая, 12:25

Ступеньки на путепровод над проспектом Комарова покрыты трещинами, а местами видна арматура  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования