В Киеве закрывается движение на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела

В Киеве с 00:00 до 5:00 24 августа из-за ремонта на путепроводе на пересечении просп. Комарова и бульв. В. Гавела будет закрыто движение транспорта под путепроводом.

Объезд участка ремонтных работ будет осуществляться через бульв Вацлава Гавела с разворотом на пересечении бульв. Вацлава Гавела и ул. Авторемонтной.

Кроме того, с 22:00 27 августа до 7:00 28 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Лагерной (на участке от ул. Тимофея Шамрыло до ул. Дегтяревской) будет закрыто движение транспорта.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, с 24 по 31 августа вносятся изменения в движение ночного троллейбусного маршрута №91Н и троллейбусов маршрутов №№43,50. Изменения связаны с проведением работ по объекту "Капитальный ремонт бульвара Дружбы народов от улицы Старонаводницкой до Лыбидской площади".