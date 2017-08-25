В Киеве закрывается движение троллейбусов двух маршрутов

В Киеве с 21:00 25 августа до 7:00 27 августа закрывается движение троллейбусов маршрутов №№43, 50. Как сообщили в "Киевпастрансе", это связано с проведением работ по объекту "Капитальный ремонт бульвара Дружбы народов от улицы Старонаводницкой до Лыбидской площади".

На это время движение троллейбусов маршрутов №№43, 50 будет организовано с изменениями по трассе:

троллейбусы маршрута №43 курсируют: "Кибернетический центр – ул. Глушкова – Голосеевский просп. – ст. метро "Лыбидская";

курсируют: "Кибернетический центр – ул. Глушкова – Голосеевский просп. – ст. метро "Лыбидская"; троллейбусы маршрута №50 будут работать по маршруту №50к.

Увеличивается выпуск и продлевается время работы автобусов маршрута №51 "Ст. метро "Красный Хутор" – Дарницкая площадь – бульвар Дружбы Народов – ст. метро "Лыбидская".

Напомним, с 10:00 28 августа до 23 октября в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта.