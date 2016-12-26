В Киеве запускают ночные троллейбусы и автобусы (схемы движения)

С 30 декабря для обеспечения транспортного обслуживания пассажиров в ночное время с 23:00 до 6:00 утра организуется движение трех ночных троллейбусных маршрутов: №91H "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская", №92H "Железнодорожный вокзал Южный – просп. Свободы", №93H "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская" и ночного автобусного маршрута №137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская", которые будут курсировать на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

"Стоимость проезда в ночных маршрутах коммунального предприятия "Киевпастранс" пока составит 3 грн. В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте №137. Окончательная цена, экономически обоснованная, будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время", – сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

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Трасса следования ночных маршрутов:

- Троллейбусного маршрута №91Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская" по трассе: ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Антоновича – бульв. Дружбы народов – мост им. Патона – просп. Соборности – просп. Мира – ул. Строителей – ул. Освободителей – бульв. Перова – просп. Владимира Маяковского (до ул. Милославская) – просп. Владимира Маяковского – бульв. Перова – просп. Освободителей – ул. Строителей – просп. Соборности – мост им. Патона – бульв. Дружбы народов – ул. Большая Васильковская – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Саксаганского – ул. Симона Петлюры;

- Троллейбусного маршрута №92Н "Железнодорожный вокзал Южный – ул. Свободы" по трассе: ул. Ползунова (в обратном направлении ул. Георгия Кирпы) – ул. Ивана Огиенко – просп. Воздухофлотский – просп. Победы – ул. Данила Щербаковского – ул. Маршала Гречко – просп. Правды – просп. Василия Порика – просп. Свободы;

- Троллейбусного маршрута №93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская" по трассе: ул. Большая Васильковская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы – просп. Академика Палладина – ул. Академика Вернадского – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская – ул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – просп. Академика Палладина – просп. Победы – бульв. Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская;

- Автобусного маршрута №137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская" в режиме маршрутного такси по трассе: ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели (в обратном направлении – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского) – ул. Бассейная – бульв Леси Украинки – ул. Киквидзе – ул. Саперно-Слободская – Южный мост – просп. Николая Бажана – Днепровская набережная – ул. Княжий затон – просп. Петра Григоренко – ул. Анны Ахматовой – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Декабристов – ст.м. "Харьковская".