Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Киеве запускают ночные троллейбусы и автобусы (схемы движения) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/63_main.1482764510.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/63_tn.1482764510.jpg Транспорт Окончательная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых  

В Киеве запускают ночные троллейбусы и автобусы (схемы движения)

Сегодня, 16:59

Окончательная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых

 

В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока
В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

С 30 декабря для обеспечения транспортного обслуживания пассажиров в ночное время с 23:00 до 6:00 утра организуется движение трех ночных троллейбусных маршрутов: №91H "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская", №92H "Железнодорожный вокзал Южный – просп. Свободы", №93H "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская" и ночного автобусного маршрута №137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская", которые будут курсировать на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

"Стоимость проезда в ночных маршрутах коммунального предприятия "Киевпастранс" пока составит 3 грн. В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте №137. Окончательная цена, экономически обоснованная, будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время", – сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Читайте по теме: Ночной автобус в Киеве: когда запускают и куда будет ехать

Трасса следования ночных маршрутов:

- Троллейбусного маршрута №91Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская" по трассе: ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Антоновича – бульв. Дружбы народов – мост им. Патона – просп. Соборности – просп. Мира – ул. Строителей – ул. Освободителей – бульв. Перова – просп. Владимира Маяковского (до ул. Милославская) – просп. Владимира Маяковского – бульв. Перова – просп. Освободителей – ул. Строителей – просп. Соборности – мост им. Патона – бульв. Дружбы народов – ул. Большая Васильковская – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Саксаганского – ул. Симона Петлюры;

troleybus_91n__tsentralniy_vokzal-miloslavska__1__01

- Троллейбусного маршрута №92Н "Железнодорожный вокзал Южный – ул. Свободы" по трассе: ул. Ползунова (в обратном направлении ул. Георгия Кирпы) – ул. Ивана Огиенко – просп. Воздухофлотский – просп. Победы – ул. Данила Щербаковского – ул. Маршала Гречко – просп. Правды – просп. Василия Порика – просп. Свободы;

troleybus_92n__vokzal-_svobodi

- Троллейбусного маршрута №93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – ул. Чернобыльская" по трассе: ул. Большая Васильковская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы – просп. Академика Палладина – ул. Академика Вернадского – ул. Академика Ефремова – ул. Чернобыльская – ул. Ирпенская – ул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – просп. Академика Палладина – просп. Победы – бульв. Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская;

93n__lva_tolstogo_-_chornobilska

- Автобусного маршрута №137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская" в режиме маршрутного такси по трассе: ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели (в обратном направлении – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского) – ул. Бассейная – бульв Леси Украинки – ул. Киквидзе – ул. Саперно-Слободская – Южный мост – просп. Николая Бажана – Днепровская набережная – ул. Княжий затон – просп. Петра Григоренко – ул. Анны Ахматовой – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Декабристов – ст.м. "Харьковская".

a_137
вокзал, троллейбусы, дружбы народов, саксаганского, маяковского, автобусы, ж/д вокзал, киевпастранс, Большая Васильковская, Шота Руставели, ночные маршруты
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Автобусы изменят маршрут

В Киеве изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за ярмарки (схемы)

23 Декабря, 14:31

Транспорт поедет по другому маршруту  

Транспорт

С 22 декабря внедряется дополнительная остановка троллейбусов маршрутов №№ 22,30,42

В Киеве для троллейбусов трех маршрутов появилась новая остановка (схема)

22 Декабря, 17:07

Действующую остановку переименовали  

Транспорт

С 20 декабря вносятся изменения в трассы следования нескольких троллейбусов

В Киеве изменится работа нескольких троллейбусных маршрутов (схемы)

19 Декабря, 11:09

Несколько маршрутов продлят, а один закроют  

Транспорт

Остановку перенесли на 25 метров вперед. Фото: 112.ua

В центре Киева перенесут остановку "Печерский мост"

19 Декабря, 09:38

Остановка расположена на бульваре Леси Украинки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.