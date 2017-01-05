В Киеве запустили ночные автобусы: как работает новый транспорт (фото)

Накануне новогодних праздников в столице наконец-то запустили ночные маршруты. Корреспонденты "Сегодня" проехались по одному из них, став едва ли не единственными пассажирами.

Пока таких ночных маршрутов в городе четыре: три троллейбусных — №91H (Центральный ж/д вокзал — ул. Мило­славская), №92H (Южный ж/д вокзал — ул. Свободы) и №93H (Ст. м. "Площадь Льва Толстого" — ул. Чернобыльская), а также один автобусный — №137 ("Центральный ж/д вокзал — ст. м. "Харьковская"). Курсируют они с 23:00 до 6:00, один раз в час, билет пока стоит 3 грн.

Ночная поездка. Пустой троллейбус доехал от метро "Площадь Льва Толстого" до площади Победы менее чем за 10 минут. Фото: Б. Россинский

Мы для "инспекции" выбрали маршрут из центра на Беличи. Троллейбус №93Н прибыл на остановку на ул. Б. Васильковской без опозданий — ровно в 23:00. Правда, на троллейбусе вместо правильного номера высвечивался почему-то маршрут №7, и только благодаря электронному табло с расписанием на остановке можно было понять, что это нужный нам рейс. "Мне флешку не ту дали, перепутали", — объясняет нестыковку с номерами водитель троллейбуса.

На остановке. Транспорт ходит точно по расписанию. Фото: Б. Россинский

Простояв на конечной остановке пару минут, мы двинулись в путь. Кроме нас в салоне других пассажиров не было. "Я уже второй раз в ночной рейс выхожу. Людей почти нет, пока ездят единицы. Возможно, из-за праздников. А вот с вокзала можно забрать больше пассажиров", — рассказал нам водитель.

Кондуктора в салоне нет (говорят, были в первые три дня работы, но потом их убрали), поэтому билеты покупаем у водителя. На ночном маршруте талончики отличаются от стандартных: крупнее, салатового цвета, без голографической ленты и с надписью "Разовый билет ночного маршрута на проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае". То есть прокатиться по обычному дневному билетику здесь не получится.

Билеты. В ночном троллейбусе продают специальные талончики. Фото: Б. Россинский

Не действуют в ночном транспорте и льготы. А вот проездные временно принимают, но в будущем, скорее всего, останется только билет. Проехав мимо пустующей остановки на ул. Владимирской, троллейбус выехал на бульвар Шевченко. Не оказалось желающих проехать в ночном троллейбусе и на остановке у метро "Университет". И лишь возле цирка в салон вошел еще один пассажир...

Киевляне о поездках в ночном транспорте отзываются по-разному. Многие оценили протяженность маршрутов и низкую стоимость проезда. "Добраться ночью от вокзала до Троещины за три гривни — это сказка. На такси раз в сто дороже. И едешь без пробок", — доволен Егор Дмитриев.

Другие отмечают и недостатки. "Около двух ночи попытался сесть на ночной троллейбус №91, а он не остановился, хотя и был пустой. Наверное, им нужно махать рукой", — недоумевает киевлянин Павел.

Поинтересовались мы и мнением Богдана Долинце, автора петиции о ночных маршрутах, благодаря которому они и появились. "Я только собираюсь испытать ночной транспорт в ближайшее время. Но уверен, что эти маршруты будут популярными", — сказал нам Богдан.

Пока работают в тестовом режиме

В "Киевпастрансе" планируют запустить еще один ночной маршрут, который свяжет Майдан Незалежности и ул. Северную на Оболони. Стоимость проезда составит не менее 10 грн.

"Пока все ночные маршруты работают в тестовом режиме, мы изучаем целевую аудиторию, анализируем пассажиропоток, смотрим, где такой транспорт более востребован, нужно ли привлекать к работе кондукторов... После полного мониторинга будут установлены окончательные графики и экономически обоснованная цена за проезд", — объясняет гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.