Власти Киева запретили въезд грузовиков и грозятся эвакуировать авто

Сегодня, 08:19

Парковка в неположенных местах мешает коммунальным службам убирать снег

КГГА предупредило водителей и пешеходов о поведении в сложную погоду
КГГА предупредило водителей и пешеходов о поведении в сложную погоду. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Сегодня, 7 февраля, въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен с 7 утра. Об этом сообщет пресс-служба Киевской горадминистрации (КГГА).

Решение было принято, чтобы не создавать дополнительных препятствий работе снегоуборочной техники. Коммунальные службы расчищали улицы и дороги от снега и ночью.

Городсткие власти призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", – предупреждают в КГГА.

Водителе просят пересесть на общественный транспорт, а пешеходов – быть очень осторожными и осмотрительными, переходить дорогу только в установленных местах.

Напомним, подобное ограничение на движение крупногабаритного транспорта вводилось и вчера. Въезд грузовиков в Киев разрешили вечером.
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Источник:

"Сегодня"

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