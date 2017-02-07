Власти Киева запретили въезд грузовиков и грозятся эвакуировать авто

Сегодня, 7 февраля, въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен с 7 утра. Об этом сообщет пресс-служба Киевской горадминистрации (КГГА).

Решение было принято, чтобы не создавать дополнительных препятствий работе снегоуборочной техники. Коммунальные службы расчищали улицы и дороги от снега и ночью.

Городсткие власти призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", – предупреждают в КГГА.

Водителе просят пересесть на общественный транспорт, а пешеходов – быть очень осторожными и осмотрительными, переходить дорогу только в установленных местах.

Напомним, подобное ограничение на движение крупногабаритного транспорта вводилось и вчера. Въезд грузовиков в Киев разрешили вечером.