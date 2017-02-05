Во сколько обойдется метро на Виноградарь (видео)

Сегодня, 06:34

В декабре 2017 года начнется строительство двух новых станций метро


Строительство двух станций Киевского метрополитена на массив Виноградарь обойдется в 5 млрд грн. Как сообщает "5 канал", об этом заявил глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Все зависит от ТЭО (технико-экономическое обоснование. – ред.), зависит от глубины залегания метрополитена: если малая глубина, это одна цена; если глубокое залегание, стоимость увеличивается в разы. Тогда при разработке ТЭО избирается максимальный маршрут, в первую очередь по максимальной загрузке метрополитена и удобства для наших пассажиров, чтобы станции находились в пешей доступности", – рассказал он.

"Если, например, мы говорим о метро на Виноградарь, то две станции протяженностью линии 3,7 км приблизительно могут стоить примерно 5 млрд гривен", – добавил он.

По словам главы метрополитена, наземное расположение станций значительно сокращает расходы на строительство, однако в столице не так много свободной наземной площади, поэтому эффективным является строительство подземных станций.

Напомним, ранее советник киевского городского головы, народный депутат от БПП Дмитрий Белоцерковец заявил, что в декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь.
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