Водители троллейбусов столичного депо объявили голодовку (видео)

Сегодня, 22:36

Сотрудники протестуют против, по их мнению, незаконных увольнений коллег из-за якобы поддельных больничных


Водители троллейбусов Куреневского депо Киево объявили голодовку – так работники протестуют против незаконного увольнения коллег.

В здании администрации Куреневского троллейбусного депо сегодня, 6 февраля, сидели люди с белыми повязками с надписью "голодаю" и общественные активисты с плакатами.

Семь сотудников депо голодают уже четвертый день. Они протестуют против, по их мнению, незаконных увольнений коллег из-за якобы поддельных больничных. Митингующим выделили комнату и вызывали скорую. Вместе с тем, руководство депо говорит, что не знает, чего требуют подчинённые.

"Я находился действительно на больничном, есть врач, который выдал это больничное, есть анализы, которые я делал, и они говорят, что этот больничный не обоснован, что он якобы вообще не выдавался", – рассказал, в свою очередь, водитель троллейбуса Андрей Троян – один из тех, кто лишился работы из-за якобы поддельного больничного листа.

Татьяна Олейник, которая работает в депо более десяти лет, рассказала, что ей до увольнения угрожали: "Были прямые угрозы – вы здесь работать не будете". Она уверяет, что за все годы у неё не было ни одного взыскания, однако за последние несколько месяцев она получила сразу три взыскания и была уволена.

Работники депо уверены, что всё дело в профсоюзе: они создали независимую организацию, паралельно с действующей ячейкой, и из-за этого им не дают работать.

"Сегодня, завтра, послезавтра работает комиссия – наши юристы, если больничные листы законные, значит высшестоящей организацией – "Киевпрастрансом" будут отменены приказы директора Куренёвского депо и люди будут восстановлены... за дни голодовки работникам выплатят заработную плату", – заявил и.о. директора по транспорту КП "Киевпастранс" Сергей Литвинов.

Рабочие, в своб очередь, пообещали голодать до тех пор, пока их не восстановят на работе.
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Источник:

"Сегодня"

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