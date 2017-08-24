Ярославов Вал в центре Киева сегодня не перекроют

Улица Ярославов Вал в центре Киева сегодня не будет перекрыта. КГГА решила перенести дату перекрытия, сообщают "Агенти змін" в Facebook.

"Мы воспользуемся этой ситуацией, чтобы детально обсудить проект перекрытия с вами – местными жителями, постоянными пользователями улицы и просто неравнодушными киевлянами. Завтра, 24 августа в 20:00, в сквере на углу улиц Стрелецкая и Рейтарская мы представляем проект и расскажем о гипотезах, которые планируем проверить с помощью эксперимента", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее предполагалось, с 24 августа участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко в Киеве должны были закрыть для движения автомобилей. Движение на части Ярославова Вала от ул. Франко до Владимирской, а также на ул. Золотоворотской должно было стать двусторонним.

Этот эксперимент является частью проекта по обновлению Ярославова Вала.