Ярославов Вал в Киеве могут закрыть уже в сентябре

Улица Ярославов Вал может стать пешеходной в конце сентября. Речь идет об участке в 40 метров между улицами Стрелецкой и Ивана Франко.

Его планировали перекрыть еще ко Дню Независимости, а отрезок от улицы Франко до Владимирской — сделать двусторонним для проезда транспорта. Но, как объяснили в КГГА, проект пешеходного Ярославова Вала, разработанный совместно горвластями и "Агентами Змiн", нуждается в доработке.

Как объясняют разработчики, перекрытие части улицы Ярославов Вал — это временный эксперимент, который должен подтвердить или опровергнуть гипотезу, что ликвидация транзита транспорта улучшит условия для пешеходов, сделает улицу более привлекательной для киевлян и туристов, оживит локальный бизнес, а также уменьшит пробки в центре.

"Перекресток Ярославова Вала и Владимирской является одним из регулярных генераторов пробок в центре. Из-за несогласованности пропускной способности Ярвала и улицы Прорезной тут в вечерней час пик сильно падает скоростной режим. Водители постоянно нарушают правила, выезжая на перекресток с Владимирской, и останавливаются на нем, что блокирует движение на улицах Владимирской, Богдана Хмельницкого, Крещатике. Ликвидация избыточной пропускной способности Ярвала может разорвать этот круг", — заявил автор проекта Виктор Петрук.

А в КГГА "Сегодня" пояснили: "Предложенные "Агентами Змiн" варианты перекрытия не были достаточно хороши, чтобы их можно было воплотить сейчас. Необходимо создать концептуальное место, а не просто закрыть улицу для проезда авто".

Среди киевлян идея пешеходного участка на Ярославом Валу вызвала неоднозначную реакцию. Зарегистрирована даже петиция с просьбой в адрес Киеврады не перекрывать тут движение. "Введение эксперимента совпадает с началом учебного года, когда количество авто на дорогах Киева увеличивается вдвое", — написал автор петиции Игорь Багнюк. За шесть дней она набрала около 100 голосов из необходимых 10 тысяч для рассмотрения горвластями.

Просят горожане открыть для проезда и Контрактовую площадь (часть площади и улицы Сагайдачного сделали пешеходной 2 августа). "После 18 часов в будние дни выехать с Подола на собственном транспорте практически невозможно", — написала автор петиции Елена Любченко, которая предложила перекрывать Подол только на выходных.