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Завтра активисты обещают перекрыть основные въезды в Киев http://www.segodnya.ua/img/article/7908/69_main.1485173468.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/69_tn.1485173468.jpg Транспорт В организации "АвтоЕвроСила" протестуют против затягивания принятия законопроекта ввозе транспортных средств  

Завтра активисты обещают перекрыть основные въезды в Киев

Сегодня, 14:10

В организации "АвтоЕвроСила" протестуют против затягивания принятия законопроекта ввозе транспортных средств

 

Акцию под Одессой хотят повторить в Киеве. Фото: Авто Евро Сила
Акцию под Одессой хотят повторить в Киеве. Фото: Авто Евро Сила

24 января харьковские активисты организации "АвтоЕвроСила" собираются перекрыть все основные въезды в Киев в рамках акции частичной блокировки в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567 (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования).

Об этом сообщается в Facebook на странице организации.

"Законопроект 5567 – Требуем доступные авто для каждого украинца либо будут гореть шины. Автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567", – сказано в сообщении.

Как сообщает 057.ua, по словам главы организации Олега Ярошевича, блокировка будет частичной. Активисты будут пропускать спецтранспорт ("скорые", полиция, пожарные и т.д), а также частный транспорт в случае экстренной необходимости.

"Наша задача – сделать европейскую систему растоможки. Завтра к Гройсману пойдет ряд депутатов, которые будут требовать ускорить процесс принятия нашего законопроекта", – заявил он.

Активисты утверждают, что если данная акция не даст результатов, следующая акция будет по перекрытию центральных улиц Киева.

Кроме того, 23 января активисты "АвтоЕвроСила" перекрыли трассу Одесса – Киев в рамках "подготовительной" акции.

Напомним, что согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины, блокирование транспортных коммуникаций карается по закону.

В частности, блокирование транспортных коммуникаций путем организации препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступление иных тяжких последствий, – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
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Источник:

"Сегодня"

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