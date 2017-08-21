Завтра в центре Киева ограничат движение (список улиц и схемы)

Сегодня, 16:40

По большинству центральных улиц проехать будет невозможно

 

В центре столицы ограничат движение
В центре столицы ограничат движение. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В период с 16 по 28 августа в столице действуют временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий ко Дню Государственного флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины.

График ограничения движения был утвержден распоряжением КГГА, но в связи с изменениями в графике проведения репетиций и выдвижения вооружения и военной техники в графике перекрытия возможны изменения.

Так, с 6:00 до завершения мероприятий 22 августа будет перекрыто движение по ряду улиц, среди которых:

  • ул. Крещатик – от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого;
  • Европейская площадь;
  • ул. Михаила Грушевского – от Европейской площади до ул. Шелковичной;
  • Петровская аллея, Парковая дорога;
  • Владимирский спуск – от Европейской площади до Почтовой площади;
  • ул. Трехсвятительская – от ул. Костельной до Европейской площади;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Костельная;
  • Майдан Незалежности;
  • ул. Бориса Гринченко;
  • аллея Героев Небесной Сотни;
  • ул. Архитектора Городецкого;
  • ул. Заньковецкой;
  • площадь Ивана Франко;
  • ул. Ольгинская;
  • ул. Институтская – от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;
  • ул. Прорезная – от ул. Пушкинской до ул. Крещатик.

С 7:00 до 12:00 22 августа на время проведения открытия демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины движение перекроют на ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Парковой аллее, Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), ул. Трехсвятительской (от ул. Костельной до Европейской площади), ул. Михайловской (от ул. Костельной до Европейской площади).

На время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке с 18:00 22 августа до 2:00 23 августа будет перекрыто движение на ул. Крещатик (от Бессарабской до Европейской площади).

С 21:00 22 августа до 4:00 23 августа будет перекрыто движение по маршруту Парк воинской части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. Вячеслава Черновола – ул. Глыбочицкий – ул. Глыбочицкая – ул. Верхний Вал – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Боричев Ток – Владимирский спуск – Европейская площадь – ул. Крещатик.

Также с 21:00 22 августа до 5:00 23 августа будет перекрыто движение по следующему маршруту: Парк воинской части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. Вячеслава Черновола – по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – по встречной полосе проспекта Победы до площади Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковскаяплощадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик.

Кроме того, с 21:00 21 августа по 6:00 28 августа движение на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) и частично на Европейской площади ограничат в месте проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины.

Напомним, в Киеве 16 и 18 августа с 21:00 до окончания движения закрывалось движение автобусов маршрута №114 на ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади). Закрытие движения было связано с проведением репетиций военного парада по случаю празднования в Киеве Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины.
Крещатик, Грушевского, перекрыто, европейская площадь, движение, ограничение
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

В направлении движения с ул. Академика Заболотного до Кольцевой дороги будет ограничено движение транспорта. Фото: 1551.gov.ua

19 и 20 августа движение транспорта на Одесской площади в Киеве будет ограничено

18 Августа, 18:57

Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия на путепроводе

Транспорт

В Киеве продолжают ремонтировать дороги

В Киеве ограничат движение на трех улицах

17 Августа, 18:51

Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия

Транспорт

В Киеве вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн

В Киеве снова ограничивают въезд для больших грузовиков

17 Августа, 13:37

Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00  

Происшествия

Фото из открытых источников

В Киеве КамАЗ без тормозов снес несколько машин и экскаватор

16 Августа, 15:16

Обошлось без пострадавших, однако водителю грузовой машины понадобилась "скорая"

Транспорт

В Киевезакрывается движение автобусов маршрута №114 на ул. Крещатик

В Киеве временно закрывается движение автобусов по Крещатику

16 Августа, 11:03

На главной улице столицы пройдет репетиция парада  

Транспорт

Крещатик перекроют

В Киеве ограничат движение по Крещатику (схема)

15 Августа, 18:12

Движение перекроют на время репетиции праздничного парада ко Дню независимости   

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования