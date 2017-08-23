Завтра в Киеве восстановят основное движение транспорта по путепроводу на Нивках

С 24 августа в Киеве восстановят основное движение автотранспорта по путепроводу у станции метро "Нивки" на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В рамках реконструкции путепровода выполнены масштабные работы по восстановлению несущей способности путепровода, укладке новой монолитной плиты, установке новых опорных частей на 3-й и 7-й опорах. Кроме того, по современным технологиям оборудовано новое покрытие на путепроводе и подходах к нему, установлены новые опоры наружного освещения и современного распределительного ограждения "Vario Guard". Ремонтные работы постоянно велись в режиме 24/7.

В то же время, учитывая многочисленные положительные отзывы участников дорожного движения, экспертов по транспортной инфраструктуре и ученых, на этапе реконструкции были внесены существенные изменения в проект ремонта путепровода.

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Запланирована ликвидация кругового движения на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского с установкой светофора. Также предусмотрен "вынос" движения троллейбусов непосредственно с путепровода на нулевой уровень с обеих его сторон.

Благодаря реализации такой схемы увеличится количество полос, будет усовершенствовано движение транспорта по путепроводу и созданы более комфортные условия движения для общественного и автомобильного транспорта. "Учитывая эти масштабные конструктивные изменения, полностью обновленная транспортная артерия заработает с октября 2017 года. Но основное движение по путепроводу мы запустим уже 24 августа", – заверил Кличко.

Напомним, как мы писали в конце мая, с 1 июня по 1 сентября в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского в Киеве будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро "Нивки".