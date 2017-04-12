Жесткая давка в электричках под Киевом: в "Укрзализныце" объяснили причину блокирования железной дороги

В Киевской области сегодня в 6 утра утра на станции Барышевка произошло серьезное ЧП: несколько десятков разгневанных пассажиров, которые не смогли влезть в электричку, перекрыли ж/д пути и заблокировали движение многих поездов на три часа. Только в 8:45 рельсы удалось "освободить" железнодорожникам.

В "Укрзализныце" поясняют, что причиной для незаконного перекрытия движения поездов стало недоразумение между Киевской обладминистрацией и местными автоперевозчиками (как известно, они бастуют уже несколько дней).

"Сегодня водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы. Все пассажиры маршруток перешли на железнодорожную станцию, пытаясь выехать в час пик пригородным электропоездом Яготин – Киев. Но из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд, он не смог всех вместить. Из-за этого возмущенные люди окружили поезд, вышли на пути, тем самым заблокировали его движение. Также из-за инцидента выбились из графика другие поезда. В частности, произошли задержки скоростных электропоездов Интерсити + № 712 Киев – Константиновка 2 ч. 02 мин., Интерсити + № 722 Харьков – Киев +1 час. 40 мин., № 125 Константиновка – Киев +1 час. 15 мин., И 4 пригородных электропоездов: № 6802 Киев – Гребенка + 2 ч. 54 мин., № 6805 Гребенка – Дарница 2 ч. 32 мин., № 6807 Гребенка – Киев-Волынский 1 ч. 40 мин., № 6880 Караваевы Дачи – Яготин 2 ч. 23 мин.", – сообщили в УЗ.

На предприятии просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, внимательно слушать объявления дикторов на станциях по времени задержки и прибытия поездов. Для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" в ближайшее время рассмотрит возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах.

Также в ЮЗЖД, что на сегодняшний день курсирует достаточное количество электричек. "Графиком движения пригородных поездов на участке Киев, Дарница – Яготин, Гребенка предусмотрено курсирование 12 пар пригородных поездов, полностью удовлетворяет потребности населения в перевозке. Их средняя населенность составляет 80%. В утренние часы с 4 до 8 часов со станции Барышевка отправляется 4 пригородные поезда: № 6801 Яготин – Киев в 4:31, № 6803 Яготин – Киев в 5:56, № 6805 Гребенка – Дарница в 6:29, № 6807 Гребенка – Караваевы Дачи в 7:32", – сообщают в ЮЗЖД.