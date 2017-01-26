Жители Вишневого перекрыли дорогу на Киев: люди протестуют против подорожания проезда (фото)

В центральной части города образовалась большая автомобильная пробка, люди непрерывно ходят через дорогу

Жители Вишневого вышли на протест против повышения стоимости проезда в маршрутках на Киев. Так, с девяти утра активисты ходят по пешеходному переходу по ул. Святошинской и Киевской, перекрывая движение автомобилей в направлении столицы.

Для поддержки митингующих оборудована полевая кухня. В центральной части города образовалась пробка. Активисты намерены протестовать до 13 часов дня и планируют, по возможности, пропускать частный автотранспорт. При этом сообщается, что частные перевозчики в связи с протестом изменили свои маршруты.

Среди требований активистов – снизить тарифы на проезд в маршрутках до приемлемого уровня и запустить поезд сообщением Боярка-Вишневое-Киев. Также люди просят Киевскую обладминистрацию провести прозрачный тендер на пассажирские перевозки в Киево-Святошинском районе и создать коммунальное автотранспортное предприятие как альтернативу частным фирмам. "Мы готовы к компромиссу, но перевозчики Вишневого не хотят прислушиваться к требованиям", – отмечают организаторы протеста.

Ранее, 24 января, в городе прошла акция "Подвези земляка", в рамках которой водителей призвали подвозить жителей Вишневого за символическую плату с остановок транспорта до станций киевского метро.

Напомним, пригородная маршрутка №820, курсирующая между Киевом и Вишневым, очередной раз подорожала. Раньше стоимость проезда между конечными пунктами составляла 8 гривен (по Киеву – 5 гривен). В начале декабря стоимость подняли на одну гривну – до девяти. А уже 15 января водители сообщили пассажирам, что проезд теперь – по 12 гривен.

Также подорожали и другие пригородные маршрутки.