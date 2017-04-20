Бесплатное кино для пенсионеров: летом в Киеве откроют кинозал с портретами и позитивными фильмами

Сегодня, 12:07

Дедушки и бабушки смогут культурно провести досуг в Гидропарке


В Киеве создают центр досуга для пенсионеров

В Киеве создают центр досуга для пенсионеров

В Киеве создают центр досуга для пенсионеров

В Киеве создают центр досуга для пенсионеров

Летом киевляне "третьего возраста" смогут культурно проводить свой досуг на свежем воздухе в Гидропарке — с танцами, интересными фильмами и приятным общением. В начале июля на острове откроется первый в городе хаб, ориентированный именно на пожилых. Называться он будет "КиноСад Жизнелюб" и совместит в себе несколько функций: кинотеатр под открытым небом, танцевальную площадку, концертный и театральный залы, территорию для проведения мастер-классов и образовательных программ, зону семейного отдыха, платформу для знакомств и общения пожилых людей. Посещать хаб киевские пенсионеры смогут бесплатно.

Проект оформления летнего кинотеатра разработали известный куратор знаковых для Киева арт-проектов Федор Баландин и автор Пейзажной аллеи, киевский скульптор Константин Скритуцкий. Планируется, что кинотеатр оформят в ретростиле с использованием в стилизации винтажных телефонных будок, автоматов для газировки и даже старичка-автобуса, который станет основой для барной стойки. Стены хаба украсят мозаичными панно с портретами самых активных столичных пенсионеров.

Одним из лиц нового кинотеатра станет 80-летняя Любовь Науменко. Несмотря на возраст, женщина называет себя активным жизнелюбом и не упускает возможности станцевать вальс или танго.

"Появление такого пространства для досуга пенсионеров очень важно. Мы ждем его открытия с нетерпением. Я застала еще времена, когда Зеленый театр работал, когда каждые выходные там выступали артисты. Помню клубы "Кому за 30", концерты в парках Победы, Славутиче на Подоле, Голосеевском. А сейчас осталась только танцплощадка в Гидропарке, где мы собираемся потанцевать и пообщаться", — говорит нам Любовь Александровна.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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