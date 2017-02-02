Февраль в Национальной опере: премьера "Моцарта и Сальери" и Вечер памяти Героев Небесной Сотни

Февральский репертуар Национальной оперы Украины будет ознаменован премьерой оперы "Моцарт и Сальери" (Н. Римский-Корсаков) и юбилейным концертом Тараса Штонды, посвященным 50-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности артиста. Также состоится вечер Памяти Героев Небесной сотни, в честь которых прозвучит музыкальный шедевр – "Реквием" В. -А. Моцарта.

10 февраля – "Моцарт и Сальери" (Н. Римский-Корсаков) – премьера

Сюжет оперы, так же как и трагедия Пушкина, построен на легенде об отравлении Вольфганга Амадея Моцарта "завистником" Антонио Сальери. Хотя следует сделать одно замечание: достоверных фактов, подтверждающих легенду о причастности Сальери к смерти Моцарта, нет. Как отметил режиссер-постановщик Анатолий Соловьяненко: "Это глубоко философское произведение, очень интересное с точки зрения раскрытия двух диаметрально противоположных образов, через призму "гения и злодейства". Постановка посвящена 50-летнему юбилею Тараса Штонды, который и выступил инициатором постановки этого произведения". Дирижер-постановщик – Алла Кульбаба.

На сцене Национальной оперы "Моцарт и Сальери" ставится впервые, но в мировой постановочной практике этого произведения есть немало проблем. Камерная, по сути, опера, где действуют, а точнее даже рассуждают, лишь два героя, где так важен текст, она, тем не менее, предполагает наличие оперного оркестра, и в целом предназначена самим автором для большой сцены. Хотя сам Римский-Корсаков высказывал опасения по этому поводу и хотел уберечь свое детище от больших залов, сохранить его камерный формат.

Решение этой непростой задачи – сохранение камерности, где-то даже интимности действа и, вместе с тем, сделать интересную и зрелищную постановку режиссер осуществляет вместе с главным художником театра. Анатолий Соловьяненко вместе с Марией Левитской работают над созданием такого сценографического решение спектакля, которое бы дало зрителю возможность погрузиться во внутренний мир двух признанных "сыновей гармонии", какими бесспорно были и Моцарт, и Сальери.

Еще одним камнем преткновения для режиссеров остается выбор "главного героя". Так, порой акцент в опере смещается: главным героем выступает не Сальери, а Моцарт. Тем не менее, в премьерной постановке герои займут места, отведенные им классиком. "Эта опера, несомненно, посвящена внутреннему миру именно Сальери, его переживаниям и жизненной философии", – добавил главный режиссер.

Выбор солистов для исполнения главных партий также был очевиден. "Роль Моцарта прекрасно подходит по голосу Валентину Дытюку (тенор) и, уверен, вместе мы создадим интересный творческий продукт. Его молодость и азарт будут очень ярко контрастировать с опытом и масштабом Сальери, роль которого, конечно же, исполнит Тарас Штонда", – подвел итог Анатолий Соловьяненко.

Валентин Дытюк

19 февраля – Вечер памяти Героев Небесной Сотни – "Реквием" (В.-А. Моцарт)

"Реквием" В.-А. Моцарта – это драматическая поэма о человеческих страданиях и неизменной вере в будущее. Произведение исполнено подлинной человечности, грустной лирики, трагического пафоса.

"Реквием" Моцарта принадлежит к золотому фонду академической музыки. Это одна из наиболее известных в мире траурных месс, которая является последним творением гениального композитора.

"В жизни каждого народа и каждого государства есть не только праздничные и светлые дни, но и трагические события. К сожалению, украинский народ не стал исключением, поэтому руководством Национальной оперы Украины было принято решение ввести это произведение в репертуар театра с целью достойного чествования памяти жертв Голодоморов, Героев Небесной Сотни и погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Работа над воплощением произведения проходила под руководством Николая Дядюры и Богдана Плиша", – отметил главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко. "Реквием" прозвучит в исполнении солистов Национальной оперы: Татьяны Ганиной, Анжелины Швачки, Валентина Дытюка, Сергея Магеры, хора и симфонического оркестра Национальной оперы Украины.

24 февраля – Концерт "Тарас Штонда приглашает...". К 50-летию со дня рождения и 25-ти летия творческой деятельности певца.

Имя Народного артиста Украины Тараса Штонды известно далеко за пределами Украины, поскольку певца заслуженно называют одним из лучших басов современной оперы. Его голос сравнивают с шаляпинским. Да и сам артист считает, что "внутри него уже больше 30 лет живет Шаляпин".

Тарас Штонда

Любовь к музыке маленькому Тарасу привили родители – музыканты-любители, а первыми ориентирами в мире музыки стали арии, записанные на пластинках, которые юный талант разучивал, еще, не будучи знаком со всеми тонкостями вокального мастерства. В "репертуаре" мальчика была и ария Манрико из "Трубадура", и дуэт Одарки и Карася (за обоих) из "Запорожца за Дунаем", романсы из репертуара Бориса Штоколова. Но кумиром всегда был и оставался Федор Шаляпин.

Как ни странно, но в 7 лет Тарас замолчал, стесняясь петь. Лишь по окончании училища им. Глиэра и вступив в Киевскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Галины Сухоруковой), он постепенно стал "раскрываться" в вокальном жанре.

Еще студентом, Тарас Штонда дебютировал на сцене Национальной оперы Украины в партии Гремина в "Евгении Онегине". В том же 1992 году он стал солистом театра.

За плечами певца – участие в многочисленных международных конкурсах и фестивалях, исполнение главных ролей басового репертуара на сцене Национальной Оперы, гастроли по всему миру, работа с самыми известными дирижерами современности.

В юбилейной концертной программе "Тарас Штонда приглашает...": арии, дуэты и сцены из известных опер исполнят: Тарас Штонда, Сергей Магера, Александр Гурец, Оксана Крамарева, Сусанна Чахоян, Сергей Ковнир, Татьяна Ганина, Александр Бойко, Валентин Дытюк. Симфонический оркестр Национальной оперы Украины. Дирижер – Алла Кульбаба. Хор Национальной оперы Украины. Хормейстер – Богдан Плиш. Режиссер-постановщик – Анатолий Соловьяненко. Художник-постановщик – Мария Левитская.