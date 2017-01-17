Где будут дежурить спасатели в Киеве на Крещение (карта)

Спасательные посты будут находиться в нескольких районах

В течение всего дня 19 января в связи с проведением праздника Крещения спасательная служба КП "Плесо" организовывает дежурство в местах проведения массовых празднований. Таких точек в Киеве будет шесть.

В "Плесо" настоятельно рекомендуют проводить омовение исключительно под наблюдением спасателей в приспособленных местах.

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Перечень спасательных постов и мест массового празднования:

Днепровский район

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)

пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом)

пляж "Тельбин"

Оболонский район

пляж "Вербный" (оз. Вербное)

Деснянский район

зона отдыха "Троещина"

Голосеевский район

зона отдыха Галерная