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Где будут дежурить спасатели в Киеве на Крещение (карта) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/32_main.1484655682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/32_tn.1484655682.jpg Куда пойти Спасательные посты будут находиться в нескольких районах  

Где будут дежурить спасатели в Киеве на Крещение (карта)

Сегодня, 14:20

Спасательные посты будут находиться в нескольких районах

 

В «Плесо» настоятельно рекомендуют проводить омовение исключительно под наблюдением спасателей
В «Плесо» настоятельно рекомендуют проводить омовение исключительно под наблюдением спасателей. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В течение всего дня 19 января в связи с проведением праздника Крещения спасательная служба КП "Плесо" организовывает дежурство в местах проведения массовых празднований. Таких точек в Киеве будет шесть.

В "Плесо" настоятельно рекомендуют проводить омовение исключительно под наблюдением спасателей в приспособленных местах.

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Перечень спасательных постов и мест массового празднования:

Днепровский район

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом)
пляж "Тельбин"

Оболонский район

пляж "Вербный" (оз. Вербное)

Деснянский район

зона отдыха "Троещина"

Голосеевский район

зона отдыха Галерная
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Источник:

"Сегодня"

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