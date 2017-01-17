Где будут дежурить спасатели в Киеве на Крещение (карта)
Спасательные посты будут находиться в нескольких районах
В течение всего дня 19 января в связи с проведением праздника Крещения спасательная служба КП "Плесо" организовывает дежурство в местах проведения массовых празднований. Таких точек в Киеве будет шесть.
В "Плесо" настоятельно рекомендуют проводить омовение исключительно под наблюдением спасателей в приспособленных местах.
Читайте по теме: Праздник Крещения в Киеве: где будут массовые "заплывы", костры и веселые конкурсы
Перечень спасательных постов и мест массового празднования:
пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом)
пляж "Тельбин"
пляж "Вербный" (оз. Вербное)
Деснянский район
зона отдыха "Троещина"
зона отдыха Галерная
Комментарии