ФОТОФАКТ. Как будет выглядеть сцена "Евровидения" в Киеве

Дизайн сцены создан тем же проектировщиком, что и в несколько предыдущих лет

Стало известно, как будет выглядеть сцена песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве. Фото опубликованы на официальном сайте конкурса.

Сцена была создана Флорианом Видером, который создал концепцию сцен для трех предыдущих конкурсов.

Фото: eurovision.tv

"Дизайн для 2017 года символизирует, что Украина станет центром Европы в мае. Сцена позволяет болельщикам быть как можно ближе к исполнителям", – говорится на сайте "Евровидения".

Напомним, Киеву официально передали "эстафету ключей" на право проведения "Евровидения-2017". Мэр Киева принял ключи от президента городского совета Стокгольма, город который проводил Евровидение в 2016 году.