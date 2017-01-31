ФОТОФАКТ. Как будет выглядеть сцена "Евровидения" в Киеве

Сегодня, 14:23

Дизайн сцены создан тем же проектировщиком, что и в несколько предыдущих лет

 

Сцена &quot;Евровидения-2017&quot;. Фото: eurovision.tv
Сцена "Евровидения-2017". Фото: eurovision.tv

Стало известно, как будет выглядеть сцена песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве. Фото опубликованы на официальном сайте конкурса.

Сцена была создана Флорианом Видером, который создал концепцию сцен для трех предыдущих конкурсов.

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Фото: eurovision.tv

"Дизайн для 2017 года символизирует, что Украина станет центром Европы в мае. Сцена позволяет болельщикам быть как можно ближе к исполнителям", – говорится на сайте "Евровидения".

Напомним, Киеву официально передали "эстафету ключей" на право проведения "Евровидения-2017". Мэр Киева принял ключи от президента городского совета Стокгольма, город который проводил Евровидение в 2016 году.
Евровидение, сцена, дизайн, Евровидение-2017, ключи
Источник:

"Сегодня"

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