Как изменится киевский музей истории Украины: ждут возвращения скифского золота и делают ремонт (фото)

В музее под экспозицию решили отдать последний четвертый этаж – около 900 кв. м

В Нацмузее истории Украины (ул. Владимирская, 2) готовятся принять скифское золото, которое возвращают в Украину из Нидерландов. Напомним, Окружной суд Амстердама в декабре прошлого года постановил вернуть Украине экспонаты выставки "Крым: золото и тайны Черного моря", привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова Россией. И если с крымской стороны апелляцию подавать не будут, эксперты прогнозируют, что к концу 2017 года коллекция вернется в Украину.

В НАДЕЖДЕ НА РЕМОНТ. "После возвращения коллекции в Украину есть намерения выставить ее в музее истории Украины", — сообщили "Сегодня" в Минкультуры. В музее под экспозицию решили отдать последний четвертый этаж (около 900 кв. м), где сейчас находится два выставочных зала. "Для того чтобы выставить эту коллекцию — а это 565 экспонатов (2111 единиц), — необходимо провести косметический ремонт помещений и капремонт крыши; она в аварийном состоянии. Ремонт чердака крайне необходим, ведь это — безопасность коллекции. Летом крыша сильно нагревается, нужно установить современную систему климат-контроля", — сказала "Сегодня" гендиректор музея Татьяна Сосновская.

Место для золота. На четвертом этаже музея сейчас выставлены оружейные экспонаты. Фото: А. Яремчук

Поднявшись на крышу музея, "Сегодня" убедилась, что капремонт действительно необходим: местами перекрытие проржавело, нужно менять и деревянные конструкции.

Для проведения экспертизы и разработки проектно-сметной документации здания необходимо 700—800 тыс. грн, а на ремонт четвертого этажа и крыши — 3,5—4 млн грн. Тут планируют увеличить количество выставочных залов, оборудовать мансарду и обзорную площадку с видом на Подол.

Чердак. После капремонта здесь могут появиться выставочные залы. Фото: А. Яремчук

"Эксперты заверили, что фундамент музея настолько крепкий, что часть крыши можно поднять на полметра с тыльной стороны. Фасад музея останется без изменений. В перспективе это даст возможность достроить дополнительный пятый этаж (это обойдется в 25—28 млн грн), ведь в фондах музея находится около 800 тысяч экспонатов, а экспонируется лишь 5—7%", — пояснил нам зам гендиректора Сергей Батрук.



На крыше. Хотят обустроить мансарду с видом на Подол. Фото: А. Яремчук

Реализовать идею музейщики смогут, если разрешат власти. Здание — памятник архитектуры, оно построено в 1937 году. Для безопасной экспозиции скифского золота планируют увеличить количество охраны. В зале будут постоянно находиться один-два сотрудника госохраны, а к каждой витрине подведут охранную систему. Кстати, несмотря на то, что коллекцию называют "Скифским золотом", собственно золотых изделий в ней не так много — около 30%. "Все предметы из скифского периода, кроме золотых украшений, там есть деревянные шкатулки ручной работы, предметы из железа. Некоторые изделия инкрустированы камнями. В коллекции есть даже мраморные колонны надгробий", — рассказали в музее.