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Как отпразднуют Новый год под Киевом: спектакль, спецэффекты и письмо Деду Морозу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/80_main.1482845270.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/80_tn.1482845270.jpg Куда пойти В новогоднюю ночь гостей Древнего Киева поздравит князь  

Как отпразднуют Новый год под Киевом: спектакль, спецэффекты и письмо Деду Морозу (фото)

Вчера, 15:25

В новогоднюю ночь гостей Древнего Киева поздравит князь

 

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" зовет гостей на празднование Нового года. Яркую программу обещают здесь в саму новогоднюю ночь – с угощением, выступлениями конного театра, пиротехническим шоу, играми и конкурсами, музыкальным шоу двойников известных мировых исполнителей и поздравлением от самого Князя киевского. Программа начнется в 20:00 31 декабря и будет длиться до утра 1 января.

Праздничная программа "Новогодняя сказка" продолжится в посленовогодние выходные и даже в будние дни. Каждый день в парке ждут взрослых и детей на интересное представление. На главном ристалище развернется театрализованное действо, в котором будут участвовать не только актеры, но и гости парка.

Сначала зрителей вовлекут в захватывающие новогодние приключения. Нечистая сила захочет сорвать праздник и украдет Снегурочку, а освободить ее можно будет только с помощью маленьких гостей парка.

В качестве праздничного подарка посетители Древнего Киева посмотрят новую постановку "Король забавляется", которая будет интересной и поучительной не только детям, но и взрослым. Перед глазами гостей парка развернется история о том, как король попадает в трущобы, разыгрывая роль нищего. В постановке будут и выступления конно-трюкового театра, и множество спецэффектов: каскадерские трюки, поединки с использованием средневекового оружия, огненные эффекты.

Также для гостей парка действует Главная резиденция Деда Мороза, в которой можно пообщаться с мудрым волшебником, положить письмо в шкатулку исполнения желаний и устроить на память яркую фотосессию.

А еще в парке можно покататься верхом на породистых лошадках из Княжеской конюшни Древнего Киева, погладить их и сфотографироваться с ними.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки из Киева курсируют от метро "Выдубичи". Цена билета в Новогоднюю ночь – 395 грн, для студентов и пенсионеров – 250 грн, для детей школьного возраста – 150 грн. Цена билета в другие дни – 150 грн, для пенсионеров и студентов – 80 грн, для детей школьного возраста – 50 грн, дошкольники – бесплатно.
новый год, сказка, спектакль, резиденция, новогодняя ночь, парк киевская русь
Источник:

"Сегодня"

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