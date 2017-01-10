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Как под Киевом отпразднуют Крещение (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/57_main.1484047420.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/57_tn.1484047420.jpg Куда пойти 19 января воды озера в "Парке Киевская Русь" освятит священник

Как под Киевом отпразднуют Крещение (фото)

Сегодня, 13:22

19 января воды озера в "Парке Киевская Русь" освятит священник

На праздник Крещения, 19 января, в "Парке Киевская Русь" ждут всех, кто хочет прикоснуться к древним славянским традициям празднования.

Гостей ждет театрализованное действо "На Иордане", повествующее библейскую историю про житие Иоанна Крестителя. Дополнит программу традиционный рождественский вертеп, все еще актуальный до завершения январского цикла праздников.

И самое главное праздничное действо: крестный ход до местного Изумрудного озера и купание в нем всех желающих. Традиционный крещенский ритуал будет не просто окунанием в воду, это будет реконструкция Крещенского обряда по всем правилам, существовавшим когда-то в Древней Руси. 19 января воды озера освятит священник. А согреться после зимнего купания можно будет в корчме вкусным травяным чаем или глинтвейном.

Добавят праздничного колорита веселые хороводы, катание на конях и санях, древнеславянские подвижные игры.
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Источник:

"Сегодня"

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