Киевляне создали сервис поездок-сюрпризов по Украине

Лишь за день до отъезда клиент узнает, куда именно он отправляется

Киевляне запустили сервис поездок-сюрпризов по Украине под названием Secret Ticket. Авторами необычного проекта стали киевская журналистка Таня Косянчук и дизайнер Сергей Клепик, пишет BZH.Life .

Особенность сервиса заключается в том, что клиент выбирает только дату поездки. Билеты, хостел или отель бронируют сотрудники, как и составляют путеводитель. Лишь за день до отъезда клиент узнает, куда именно он отправляется. По словам организаторов, людей будут отправлять в не очень популярные, но очень интересные города. Пока в базе десять направлений, но ее будут постоянно пополнять.

Стоимость одного "билета" составит 1190 грн, а каждый следующий – 700 грн, если путешествует пара или компания. В мае стоимость поднимется до 1890 и 995 грн. В эту сумму входит билет, номер в отеле или хостеле и путеводитель. Более того, 10% стоимости каждого заказа уйдет на организации туристических поездок для детей сирот. Первые поездки стартуют уже 15 мая.