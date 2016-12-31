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Массовые гуляния: как центр Киева собирается встретить Новый год (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/9_main.1483212799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/9_tn.1483212799.jpg Куда пойти Уже традиционное празднование на Софийской и Михайловской площадях прозвали "Новым годом между двумя колокольнями"

Массовые гуляния: как центр Киева собирается встретить Новый год (видео)

Вчера, 21:32

Уже традиционное празднование на Софийской и Михайловской площадях прозвали "Новым годом между двумя колокольнями"

Центр Киева готовится к встрече Нового года. Фото: 4mama.ua
Центр Киева готовится к встрече Нового года. Фото: 4mama.ua

Украинская столица уже начала празднование Нового года. Вечером 31 декабря на центральных площадях старой части Киева проходят массовые гуляния, сообщает ТСН.

В этом году эпицентром празднования стали Софийская и Михайловская площади Киева, или, как люди назвали эту территорию, "Новый год между двумя колокольнями".

Киевляне и гости столицы говорят, что у них отличное настроение, и они пришли зарядиться позитивной энергией и хорошо встретить Новый год. На лицах много улыбок и люди желают друг другу, чтобы такие же улыбки сопровождали всех круглый год.

Жители столицы отмечают, что в этом году в Киеве поставили прекрасную елку и чрезвычайно красиво украсили центр. Однако Майдан Независимости пустеет – там после трагических событий 2014 года не проводят массовых шумных гуляний и празднований.
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