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На киевском ж/д вокзале пройдет рождественский флешмоб http://www.segodnya.ua/img/article/7862/85_main.1483861600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/85_tn.1483861600.jpg Куда пойти Артисты капеллы бандуристов исполнят колядки и щедривки  

На киевском ж/д вокзале пройдет рождественский флешмоб

Сегодня, 09:45

Артисты капеллы бандуристов исполнят колядки и щедривки

 

На вокзале пройдет рождественский флешмоб
На вокзале пройдет рождественский флешмоб. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В понедельник, 9 января, в 14.00 артисты Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины им. Г. Майбороды в холле Центрального железнодорожного вокзала устроят музыкальный рождественский флешмоб с пением колядок и щедривок. Об этом сообщается в группе флебмоба в соцсети Facebook.

Коллектив приглашает всех желающих вместе с семьями и друзьями спеть вместе с ними. Пение будет сопровождаться аккомпанементом бандуры и других народных инструментов.

Продолжение флешмоба состоится в среду, 11 января, в 15.00 в холле терминала A аэропорта "Жуляны", где артисты капеллы вместе со своими семьями и друзьями будут петь колядки для иностранных гостей и украинцев, которые возвращаются домой или отбывают за границу.

Напомним, в январе прошлого года в Киево-Печерской Лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок.
Рождество, Жуляны, флешмоб, колядки, артисты, щедривка, ж/д вокзал, щедрик
Источник:

"Сегодня"

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