На киевском ж/д вокзале пройдет рождественский флешмоб
Артисты капеллы бандуристов исполнят колядки и щедривки
В понедельник, 9 января, в 14.00 артисты Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины им. Г. Майбороды в холле Центрального железнодорожного вокзала устроят музыкальный рождественский флешмоб с пением колядок и щедривок. Об этом сообщается в группе флебмоба в соцсети Facebook.
Коллектив приглашает всех желающих вместе с семьями и друзьями спеть вместе с ними. Пение будет сопровождаться аккомпанементом бандуры и других народных инструментов.
Продолжение флешмоба состоится в среду, 11 января, в 15.00 в холле терминала A аэропорта "Жуляны", где артисты капеллы вместе со своими семьями и друзьями будут петь колядки для иностранных гостей и украинцев, которые возвращаются домой или отбывают за границу.
Напомним, в январе прошлого года в Киево-Печерской Лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок.
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