На киевском ж/д вокзале пройдет рождественский флешмоб

В понедельник, 9 января, в 14.00 артисты Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины им. Г. Майбороды в холле Центрального железнодорожного вокзала устроят музыкальный рождественский флешмоб с пением колядок и щедривок. Об этом сообщается в группе флебмоба в соцсети Facebook.

Коллектив приглашает всех желающих вместе с семьями и друзьями спеть вместе с ними. Пение будет сопровождаться аккомпанементом бандуры и других народных инструментов.

Продолжение флешмоба состоится в среду, 11 января, в 15.00 в холле терминала A аэропорта "Жуляны", где артисты капеллы вместе со своими семьями и друзьями будут петь колядки для иностранных гостей и украинцев, которые возвращаются домой или отбывают за границу.

Напомним, в январе прошлого года в Киево-Печерской Лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок.