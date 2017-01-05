Парк "Киевская Русь" превратится в рождественскую сказку (фото)

Празднуя Рождество Христово в Древнем Киеве, можно почувствовать дух этого особого праздника в полной мере

В течение длительных рождественских выходных – с 7 по 9 января – гостей Древнего Киева ждет особая праздничная программа. Именно здесь можно увидеть настоящий Рождественский вертеп, воссозданный согласно древним традициям.

Сцену Рождества Христова издревле играли как актеры, так и простые люди. Гости Парка увидят эту знакомую историю в исполнении актеров театра Древнего Киева и конечно сами смогут приобщиться к этому знаменательному событию. Для всех гостей "Парка Киевская Русь" будут устроены фотосессии с участниками вертепа, а также мастер-классы по исполнению колядок. Кто-то всего лишь вспомнит известные слова и мотивы, а кто-то научится чему-то новому. Празднуя Рождество Христово в Древнем Киеве, можно почувствовать дух этого особого праздника в полной мере и получить незабываемые впечатления.

Гости "Парка Киевская Русь" могут в последний раз воспользоваться возможностью посетить главную резиденцию Деда Мороза. Ее торжественное закрытие состоится в понедельник – 9 января. Тогда седобородый волшебник и все его сказочная свита попрощаются с жителями и гостями Древнего Киева до следующей зимы.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачов Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами от ст. м. Выдубичи или собственным транспортом. Стоимость билетов – 150 грн, пенсионеры – 80 грн, дети школьного возраста – 50 грн, дошкольники – бесплатно.