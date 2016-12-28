Парк в "Софии Киевской" превратился в яркую сказку

Территория Национального заповедника "София Киевская" до 19 января (праздник Крещения) превратилась в сказочный рождественский парк. Кусты и деревья, а также тысячелетние сооружения заповедника украсили затейливыми гирляндами синего и белого цветов.

Фото: нацзаповедник "София Киевская"

Теперь по вечерам киевляне и гости столицы могут прогуляться по аллеям заповедника, полюбоваться вертепом — композицией к Рождеству, с яслями и фигурками волхвов, отдохнуть в беседке для влюбленных, усеянной яркими огнями, и сделать замечательные фото на фоне украшенной иллюминацией Брамы Заборовского. В самой браме тоже есть небольшой рождественский вертеп.

Фото: нацзаповедник "София Киевская"

