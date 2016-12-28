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Парк в "Софии Киевской" превратился в яркую сказку http://www.segodnya.ua/img/article/7837/13_main.1482866155.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/13_tn.1482866155.jpg Куда пойти Территорию заповедника украсили к Рождеству

Парк в "Софии Киевской" превратился в яркую сказку

Сегодня, 08:08

Территорию заповедника украсили к Рождеству

Сказка в Софии. Фото: нацзаповедник «София Киевская»
Сказка в Софии. Фото: нацзаповедник «София Киевская»

Территория Национального заповедника "София Киевская" до 19 января (праздник Крещения) превратилась в сказочный рождественский парк. Кусты и деревья, а также тысячелетние сооружения заповедника украсили затейливыми гирляндами синего и белого цветов.

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Фото: нацзаповедник "София Киевская"

Теперь по вечерам киевляне и гости столицы могут прогуляться по аллеям заповедника, полюбоваться вертепом — композицией к Рождеству, с яслями и фигурками волхвов, отдохнуть в беседке для влюбленных, усеянной яркими огнями, и сделать замечательные фото на фоне украшенной иллюминацией Брамы Заборовского. В самой браме тоже есть небольшой рождественский вертеп.

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Фото: нацзаповедник "София Киевская"
Рождество, праздник, вертеп, парк, софия киевская, территория
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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