Праздник Крещения в Киеве: где будут массовые "заплывы", костры и веселые конкурсы

В столице запланированы массовые гуляния с самого утра, а за плавающими "моржами" будут присматривать спасатели

В четверг, 19 января, киевляне отметят Крещение Господне, последний праздник новогодне-рождественского цикла. "Сегодня" узнала, где окунуться в святую воду.

Главные городские мероприятия по случаю Крещения по традиции проходят в Гидропарке возле часовни Крещения Господнего, где воду освятит предстоятель УПЦ КП Филарет (в 14:00).

Также обряд освящения воды и крещенские купания в проруби пройдут на Оболонской набережной, возле Свято-Покровского собора УПЦ (ул. Приречная, 5-а). Воду освятит предстоятель храма.

Также в течение дня желающих окунуться в освященную воду ждут на озере Тельбин на Березняках.

Получить заряд здоровья и бодрости на весь год киевлян приглашают и в экстрим-парк X-PARK на территории парка отдыха Дружбы народов. 19 января в 12:00 стартует яркий фестиваль "Моржи Fest". Здесь также проведут обряд освящения воды (в 13:00), после чего все желающие смогут окунуться в крещенскую купель. Но много в программе фестиваля и необычных развлечений. Это мастер-классы по моржеванию, танцевальная зарядка FunUp, показательные выступления на квадроциклах и багги, тюбинг (катание на надувных подушках), соревнования на ледяных серфах, забег с препятствиями и многое другое. Как и в прошлом году, устроят в экстрим-парке и веселый пузокерлинг — самые смелые могут покататься по льду на животах.

С самого утра гуляния обещают и в парке "Феофания" (ул. Академика Лебедева, 37). "Ковром из сена мы устелем вход в прорубь и пол в раздевалках, где можно будет переодеться и погреться. Гостей будут угощать мясными блюдами-гриль, царской ухой, лечебным чаем на травах (платно). После купаний все смогут потанцевать возле праздничного костра", — говорят организаторы. Начало мероприятий — в 8:00. Участие бесплатное, но нужно заплатить за вход на территорию парка (20 грн для взрослых, 5 грн для детей).

В народном стиле пройдет 19 января праздник "Козацька Ордань" в поселке Мамаева Слобода (ул. Донца, 2). В местной церкви состоится праздничная литургия, а после — освящение воды (в 9:00). С 10:00 здесь начнутся народные гуляния с сожжением дидухов на костре, обрядом изгнания Кути и фольклорными выступлениями (вход — 50 грн, пенсионерам, школьникам, студентам — 35 грн, УБД — бесплатно). Отметят Крещение по древним украинским традициям и в этнокомплексе "Украинское село" под Киевом, в селе Бузова. Освящение воды на озере перед ледяным крестом, политым буряковым квасом, начнется в 11:30. После чего все желающие смогут окунуться в прорубь. Вход на территорию бесплатный.

К слову, на Крещение синоптики обещают киевлянам прекрасную, не слишком ветренную, но морозную погоду: ночью –10—12° С, днем –5—7° С.

За "моржами" проследят спасатели

На Крещение в Киеве купаются в проруби не только взрослые. Многие приобщают к окунанию и детей, даже самых маленьких. Поэтому спасатели в очередной раз напоминают элементарные правила безопасности. "Перед окунанием необходимо сделать упражнения, чтобы разогреть мышцы. А в воде разрешается находиться не больше нескольких секунд. После окунания нужно обтереться, надеть теплую сухую одежду и выпить горячего чая", — советуют спасатели.

К слову, сегодня в Вышгороде сотрудники ГСЧС Киевской области вместе с медиками проведут мастер-классы о том, как правильно вести себя на замерзших водоемах во время праздника. Также расскажут, что делать, если кто-то провалился под лед или заработал переохлаждение после купания в ледяной воде.

В свою очередь в КП "Плесо" советуют окунаться на Крещение только в специально подготовленных местах, где будут дежурить медики и спасатели. А вот окунаться в одиночку, дикарем, в темное время суток не рекомендуют. А людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, это категорически запрещено.