Прогулка по Бессарабской площади в Киеве: любопытный котофей, гостиница для актеров и самый древний балкон

Бессарабский рынок с летящими утками, быками и любопытным котом

Бессарабская площадь в старину была пустырем, который постоянно заливало стоками с окрестных холмов, и местность была усеяна отходами. В окресных домах и улочках было небезопасно, там промышляли грабители. В начале ХХ века на месте нынешнего Бессарбского рынка активно начала развиваться торговля, и, чтобы упорядочить ее, власти решили построить базар. Строили его на средства сахарозаводчика мецената Лазаря Бродского, который умер в 1904 году, но завещал Киеву 500 тысяч рублей на строительство крытого рынка. В итоге в 1912 году по проекту архитектора Генриха Гая возвели рынок, которым можно полюбоваться и сейчас.

Здание украшено рельефными фигурками "Молочницы", "Крестьянина с быками", "Рыбами". А на решетках ворот рынка "взлетают" утки.

Возле рынка есть скульптура кота, который с интересом заглядывает в окно.

Бессарабский квартал с башенками и дамами

Неподалеку от Бессарабского рынка, где покупает продукты в основном столичная элита, находится один из самых помпезных особняков (ул. Большая Васильковская, 1—3).

В далеком прошлом это здание, которое занимает целый квартал, принадлежало коммерческому советнику и владельцу десятков домов в центре Киева Николаю Попову. Он зарабатывал огромные деньги на аренде помещений. Только в этом доме насчитывалось порядка 30 магазинов! На втором этаже предприимчивый советник обустроил себе роскошный офис. Сейчас здание украшает изысканная "растительная" лепнина, а также небольшие башенки — новоделы. Бессарабский квартал стоял долгие годы в запустении и разрушался. Его отреставрировали в начале 2000 годов.

На фасаде можно рассмотреть десяток красивых женских лиц, а на самом вверху установлены белые вазы.

Детство Голды Меир и композитор Глиэр

Вокруг Бессарабской площади много интересных особняков. Один из таких находится на ул. Бассейной, 5. На фасаде здания установлен памятный знак в честь киевлянки, премьер­-министра Израиля Голды Меир, которая провела детство на этой улице (проживала до 1903 года).

И хотя на фасаде указано, что она жила именно в здании №5, краеведы все же сомневаются, что семейство проживало в этом особняке.

По одной из версий, семья Голды Меир поселилась в небольшом деревянном домике вблизи особняка, но до наших дней он не сохранился. По соседству, в доме №6 (он не сохранился), проживал композитор Рейнгольд Глиэр. В Киеве его именем назван институт.

"Пале-Рояль" для малоизвестных актеров

Сложно не заметить роскошный четырехэтажный особняк с колоннами желтого цвета в изысканном убранстве с элементами мавританского стиля (ул. Бассейная, 1/2).

Сейчас большинство помещений отданы в аренду предпринимателям, где открыли офисы, магазины и закусочную.

Тут даже обосновалось главное управление юстиции Киева, но когда­-то это была гостиница "Пале-Рояль", в которой селились малоизвестные актеры, о чем сообщали путеводители тех времен. Памятник архитектуры был построен еще в начале ХХ века по проекту весьма дорогого на то время киевского зодчего Андрея Краусса, который возвел в городе сотню изысканных особняков для богатой элиты: доходный дом Апштейна (ул. Спасская, 8-а), дом Брука (ул. Ярославская, 21), гостиницу "Эрмитаж" (ул. Богдана Хмельницкого, 26).

Старинный дом от итальянского архитектора

Интересен особняк на Крутом спуске, 4.

На двухэтажном здании персикового цвета установлена памятная доска, где сказано, что объект является памятником архитектуры и был построен в 1846 году. Это был обычный жилой дом, который возводили для некой киевлянки Алексеевой.

Кстати, сейчас на доме виднеется деревянный балкон, который был достроен в 1848 году!

Строили особняк по проекту известного архитектора итальянского происхождения Людвика Станзани. Известно, что он работал архитектором в Одессе, затем стал губернским архитектором в Каменец-Подольском, а с 1833—1848 гг. был киевским городским архитектором. Благодаря его трудам в Киеве был построен Александровский костел и здание Сулимовской богодельни на ул Лютеранской.

Фото: Анатолий Бойко