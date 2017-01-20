Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Куда пойти
Прогулка по Бессарабской площади в Киеве: любопытный котофей, гостиница для актеров и самый древний балкон http://www.segodnya.ua/img/article/7900/68_main.1484903136.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/68_tn.1484903136.jpg Куда пойти Здесь можно найти быка и летящих уток

Прогулка по Бессарабской площади в Киеве: любопытный котофей, гостиница для актеров и самый древний балкон

Сегодня, 09:49

Здесь можно найти быка и летящих уток

Бессарабский рынок
Бессарабский рынок. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Бессарабский рынок с летящими утками, быками и любопытным котом

Бессарабская площадь в старину была пустырем, который постоянно заливало стоками с окрестных холмов, и местность была усеяна отходами. В окресных домах и улочках было небезопасно, там промышляли грабители. В начале ХХ века на месте нынешнего Бессарбского рынка активно начала развиваться торговля, и, чтобы упорядочить ее, власти решили построить базар. Строили его на средства сахарозаводчика мецената Лазаря Бродского, который умер в 1904 году, но завещал Киеву 500 тысяч рублей на строительство крытого рынка. В итоге в 1912 году по проекту архитектора Генриха Гая возвели рынок, которым можно полюбоваться и сейчас.

boy_7709_9223979

Здание украшено рельефными фигурками "Молочницы", "Крестьянина с быками", "Рыбами". А на решетках ворот рынка "взлетают" утки.

boy_7679_9223978

Возле рынка есть скульптура кота, который с интересом заглядывает в окно.

boy_7672_9223977

Бессарабский квартал с башенками и дамами

Неподалеку от Бессарабского рынка, где покупает продукты в основном столичная элита, находится один из самых помпезных особняков (ул. Большая Васильковская, 1—3).

boy_7649_9223980

В далеком прошлом это здание, которое занимает целый квартал, принадлежало коммерческому советнику и владельцу десятков домов в центре Киева Николаю Попову. Он зарабатывал огромные деньги на аренде помещений. Только в этом доме насчитывалось порядка 30 магазинов! На втором этаже предприимчивый советник обустроил себе роскошный офис. Сейчас здание украшает изысканная "растительная" лепнина, а также небольшие башенки — новоделы. Бессарабский квартал стоял долгие годы в запустении и разрушался. Его отреставрировали в начале 2000 годов.

boy_7668_9223981_01

На фасаде можно рассмотреть десяток красивых женских лиц, а на самом вверху установлены белые вазы.

1_116

Детство Голды Меир и композитор Глиэр

Вокруг Бессарабской площади много интересных особняков. Один из таких находится на ул. Бассейной, 5. На фасаде здания установлен памятный знак в честь киевлянки, премьер­-министра Израиля Голды Меир, которая провела детство на этой улице (проживала до 1903 года).

boy_7698_9223984

И хотя на фасаде указано, что она жила именно в здании №5, краеведы все же сомневаются, что семейство проживало в этом особняке.

boy_7695_9223982

boy_7696_9223983

По одной из версий, семья Голды Меир поселилась в небольшом деревянном домике вблизи особняка, но до наших дней он не сохранился. По соседству, в доме №6 (он не сохранился), проживал композитор Рейнгольд Глиэр. В Киеве его именем назван институт.

"Пале-Рояль" для малоизвестных актеров

Сложно не заметить роскошный четырехэтажный особняк с колоннами желтого цвета в изысканном убранстве с элементами мавританского стиля (ул. Бассейная, 1/2).

boy_7683_9223985

Сейчас большинство помещений отданы в аренду предпринимателям, где открыли офисы, магазины и закусочную.

boy_7687_9223986

Тут даже обосновалось главное управление юстиции Киева, но когда­-то это была гостиница "Пале-Рояль", в которой селились малоизвестные актеры, о чем сообщали путеводители тех времен. Памятник архитектуры был построен еще в начале ХХ века по проекту весьма дорогого на то время киевского зодчего Андрея Краусса, который возвел в городе сотню изысканных особняков для богатой элиты: доходный дом Апштейна (ул. Спасская, 8-а), дом Брука (ул. Ярославская, 21), гостиницу "Эрмитаж" (ул. Богдана Хмельницкого, 26).

Старинный дом от итальянского архитектора

Интересен особняк на Крутом спуске, 4.

boy_7710_9223989

На двухэтажном здании персикового цвета установлена памятная доска, где сказано, что объект является памятником архитектуры и был построен в 1846 году. Это был обычный жилой дом, который возводили для некой киевлянки Алексеевой.

boy_7704_9223987

Кстати, сейчас на доме виднеется деревянный балкон, который был достроен в 1848 году!

boy_7705_9223988

Строили особняк по проекту известного архитектора итальянского происхождения Людвика Станзани. Известно, что он работал архитектором в Одессе, затем стал губернским архитектором в Каменец-Подольском, а с 1833—1848 гг. был киевским городским архитектором. Благодаря его трудам в Киеве был построен Александровский костел и здание Сулимовской богодельни на ул Лютеранской.

Фото: Анатолий Бойко
рынок, дом, Бессарабка, гостиница, квартал, композитор, прогулка, прогулки, балкон, особняк, прогулка по Киеву, Бессарабская площ
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

Львовская площадь

Прогулка по Львовской площади в Киеве: символы искусств и маленькая дочь князя Ярослава

8 Января, 10:33

Здесь мы сможем полюбоваться мифическими существами на фасадах домов

Куда пойти

Площадь Победы

Прогулка по площади Победы в Киеве: легендарный Евбаз, строительство гостиницы "Лыбидь" и универмаг "Украина"

24 Декабря 2016, 09:24

Здесь мы узнаем, кто ходил в гости к режиссеру Параджанову  

Куда пойти

Парк Рыльского

Прогулка по парку Рыльского в Киеве: казак Мамай, чертово колесо и ручные белки

17 Декабря 2016, 09:12

В парке можно загадать желание у старого фонтана

Куда пойти

Прогулка по Киеву вокруг зоопарка: гигантский микроскоп, страшные птицы и голова самурая

10 Декабря 2016, 09:40

Улица Зоологическая таит немало секретов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.