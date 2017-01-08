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Прогулка по Львовской площади в Киеве: символы искусств и маленькая дочь князя Ярослава http://www.segodnya.ua/img/article/7862/92_main.1483864070.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/92_tn.1483864070.jpg Куда пойти Здесь мы сможем полюбоваться мифическими существами на фасадах домов

Прогулка по Львовской площади в Киеве: символы искусств и маленькая дочь князя Ярослава

Сегодня, 10:33

Здесь мы сможем полюбоваться мифическими существами на фасадах домов

Львовская площадь
Львовская площадь. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Черные девушки и львовские врата

Территория современной Львовской площади известна уже много веков. Одно из первых упоминаний о ней датируется ХІ веком, здесь находились Жидовские ворота, которые со временем стали называть Львовскими (оттуда открывался путь из Киева во Львов). Современное название площадь получила лишь в средине ХІХ века. На Львовской площади, 1—5, сейчас находится Дом художника, построенный в советский период. Внимание привлекают семь огромных женских фигур на фасаде, символизирующих разные виды искусств.

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К примеру, фигура женщины с красками и кистями в руках — живопись, с циркулем — графика...

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К слову, в темное время черные фигуры на фоне светлой стены кажутся парящими в воздухе, из-за чего к зданию "приклеилось" неоптимистичное народное название "дом семерых подвешенных". Сейчас в Доме художника проходят театральные представления, выставки, концерты.

Казенная палата и художественное училище

На Львовской площади, 14, расположен памятник архитектуры 1913—1914 гг. с желтым фасадом.

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Изначально здание предназначалось для размещения Казенной палаты, а позже его занимали различные учебные заведения. И сейчас здесь находятся вуз и колледж.

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По соседству, на ул. Бульварно-Кудрявской, 2, стоит еще один необычный дом. В 1900 году его спроектировал архитектор Николай Казанский и принадлежал он владельцу кирпичного и пивоваренного заводов на Куреневке Михаилу Рихерту. В нем хотели открыть доходный дом, но победило искусство. В 1902 году здесь разместилось Киевское художественное училище. Во время войны здание было сожжено, а после отстроено заново.

Столетний особняк с мифическими образами

Четырехэтажное здание с зеленоватым оттенком на ул. Ярославов Вал, 37/1, которое "смотрит" на Львовскую площадь, впечатляет необычной лепниной.

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Тут и декоративные листья, и цветы, и человеческие лица, и образы мифических, немного пугающих, существ.

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Здание построено еще в 1899 году. Поначалу его знатные хозяева постоянно менялись. Среди них были военнослужание, купцы, врачи и даже чиновники. А после революции изысканный особняк национализировали, как и многие другие в те времена. Сейчас на первом этаже дома работает ресторан, а верхние этажи жилые, причем некоторые жильцы немного подпортили фасад пластиковыми балконами.

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Юная Анна, "роддом талантов" и Земфира

Всего два месяца назад на Львовской площади появилась новая достопримечательность: памятник Анне Ярославне, дочери князя Ярослава Мудрого. Скульптор Константин Скритуцкий изобразил ее маленькой девочкой с книгой в руках.

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А вот недостроенное здание через дорогу от памятника и рядом с театральным университетом им. Ивана Карпенко-Карого уже много лет уродует площадь.

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На стене долгостроя не так давно появились граффити с изображением певицы Земфиры. Поговаривают, что там часто собираются ее поклонники, которые и нарисовали портрет своего кумира. Примечателен и университет, который называют "роддомом талантов", ведь там учились Ольга Сумская, Богдан Ступка, Ада Роговцева, режиссер Оксана Байрак. Здание вуза было построено в 1907 году на средства сахарного магната и мецената Николы Терещенко.

Дом искусствоведа и знаменитого доктора

Со Львовской площади хорошо видно здание, которое находится на ул. Большой Житомирской, 40.

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Пятиэтажный жилой дом со светло-зеленым фасадом построен в 1912 году по проекту киевского зодчего Владимира Николаева в стиле неоклассицизма.

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Здесь проживало много влиятельных людей. К примеру, семья искусствоведа и археолога Адриана Прахова, в гостях у которого бывали легендарные художники Виктор Васнецов и Михаил Нестеров. Тут жил и известный хирург Андрей Ромоданов, именем которого в 1993 году был назван институт нейрохирургии в Киеве. Именно он разработал принципы оказания специализированной нейрохирургической помощи и создал первые в Украине спецучреждения для лечения больных эпилепсией.

Фото: Анатолий Бойко
роддом, дом, памятник, площадь, прогулка, прогулки, символы, здание, особняк, львовская площадь, училище, прогулка по Киеву
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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