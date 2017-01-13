Прогулка по площади Андрея Первозванного и аллее Героев Крут в Киеве: босоногий святой, вид на Лавру и памятник грустному летчику

Место погребения Аскольда и действующий храм

Площадь Андрея Первозванного, рядом с Аскольдовой могилой, киевляне многие столетия называли Угорским урочищем, поскольку в древние времена здесь прошло племя угров. И только в 2001 году площади у могилы присвоили современное название. По преданию, здесь похоронен Аскольд, которого убил князь Олег в 882 году за самозванное присвоение с Диром княжеских полномочий в древнем Киеве.

Над могилой Аскольда была построена деревянная церковь, но простояла недолго. В 1810 году по проекту архитектора Андрея Меленского возведена каменная церковь — ротонда, которую при советской власти превратили в парковый павильон.

Сейчас сооружение восстановлено и там действующий храм. На деревьях вокруг него можно найти множество прикрепленных икон.

Апостол Андрей с босыми ногами

Рядом с Аскольдовой могилой, на пересечении Парковой дороги и аллеи Героев Крут, вот уже 17 лет горожане могут любоваться огромной скульптурой святому апостолу Андрею Первозванному, который, по преданию, распространил православную веру на всю Киевскую Русь. Апостол побывал на киевских кручах, освятил их и установил крест. Памятник изготовлен из цельного гранитного блока белого цвета, который привезли из Уманского карьера. Постамент в верхней части стилизован под облака, что подчеркивает святость апостола.

Кстати, сам святой изображен с бородой, босоногим и с посохом в руках. Автор монумента — известный киевский скульптор Валерий Швецов. Рядом установлен большой камень, где написан отрывок из легендарной "Повести временных лет" Нестора Летописца, где предрекается создание могучего города Киева, в котором построят много церквей.

Белая 18-метровая часовня и крест

Через дорогу от памятника апостолу Андрею Первозванному находится возведенная в его честь часовня. Святыня белого цвета построена в честь 2000-летия Рождества Христова в стиле украинского барокко и имеет высоту 18 метров.

Внешне храм украшен изображениями разных святых — иконы часовни выполнены в технике керамической живописи. В нем постоянно проводятся вечерние богослужения. В нескольких метрах от часовни установлен огромный крест с распятием.

А еще там можно полюбоваться необычным памятным знаком в виде шара с крестом верху, сделанным из бронзы. Кстати, горожане поговаривают, что территория вокруг часовни имеет особую энергетику, и, прогулявшись рядом, можно найти ответы на самые сложные вопросы, которые мучают людей. Согласно городской легенде, подсказки делает именно апостол Андрей.

Бронзовый и грустный командир "Маэстро"

Поднявшись несколько десятков метров по аллее Героев Крут, можно увидеть бронзовый монумент, посвященный летчикам Второй мировой войны, погибшим при освобождении Украины. На нем изображен легендарный украинский актер Леонид Быков, который сыграл роль командира "поющей" эскадрильи Алексея Титаренко, по прозвищу Маэстро в фильме "В бой идут одни "старики". Сидящий на крыле самолета Леонид Федорович выглядит немного грустным.

Возле монумента всегда возлагают цветы, даже зимой. Горожане этот военный памятный знак называют по-особому "Ленечкой" — в честь талантлевого актера Быкова, который погиб в автокатастрофе неподалеку от столицы (38 лет назад). Установлен памятник в 2001 году, в канун 58-й годовщины освобождения Киева от фашистских войск. Авторы скульпторы — Владимир Щур и Виталий Сивко.

Души умерших от голода и девочка

На аллее Героев Крут открывается живописный вид на Левый берег Киева и Киево-Печерскую лавру, а еще бросается в глаза "Мемориал памяти жертв голодомора", который возведен в виде свечи памяти рядом с парком Славы по проекту народного художника Украины Анатолия Гайдамаки. Мемориальный комплекс высотой 32 метра сделан из бетона. Он посвящен голодомору 1932—1933 годов. Архитектура памятника голодомору необычная — высеченные в ней окошки-кресты символизируют души украинцев, умерших от голода.

Внутри сооружения обустроили музей, где показывают исторические фильмы о голодоморе, а также установлен колокол, в который может ударить каждый, кто потерял своих родных во время голодомора. Перед центральным входом в мемориал установлены скульптурная композиция ангелов и небольшая бронзовая статуя худенькой девочки, которая прижимает к своей груди пять колосков пшеницы. Именно сюда несут колоски все президенты Украины в День памяти жертв голодомора. Скульптор создал монумент именно с колосьями неслучайно — они как напоминание о законе "о пяти колосках", за хищение которых с колхозного поля закон предусматривал расстрел с конфискацией имущества.

Фото: Анатолий Бойко