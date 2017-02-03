Прогулка по площади Франко в Киеве: здание театра, исполняющий желания фонтан и актер с таксой

Площадь на месте большого пруда и министр

Площадь Ивана Франко спроектировали и обустроили в конце XIX века на месте пруда в усадьбе профессора Киевского университета Фридриха Меринга, водоем, закованный в бетон, до сих пор существует под землей. Изначально площадь называлась Николаевской, позже ее переименовали в честь гладиатора Спартака. А в период немецкой оккупации она носила имя киевского архитектора Георгия Шлейфера. В 1944 году ее переназвали в честь поэта Ивана Франко. Главная ее достопримечательность — театр им. Франко. Здание построено в 1898 году для театра Николая Соловцова.

Во время войны здание было разрушено, но его восстановили. Ныне заведение очень популярно. Здесь выступал и руководил театром легендарный актер Богдан Ступка и играет министр культуры Евгений Нищук.

Дом мэра Киева и обитель для гимназистов

Архитектурной изюминкой площади можно назвать дом №5. Особняк неимоверной красоты больше напоминает пряничный домик.

Он был построен в 1899 году для киевского городского головы Ипполита Дьякова. Из пяти этажей чиновник занимал лишь второй и третий этажи, а первый отдал в аренду киевской 8-й гимназии. На четвертом этаже была обустроена домовая церковь, а пятый — использовали как подсобные помещения.

Кстати, на доме установлена мемориальная доска, где сказано, что здесь учился в 1914—1919 годах легендарный балетмейстер Серж Лифарь. Известно, что чиновник это здание подарил своему сыну, а тот вскоре продал дом одному из обществ железнодорожников. В советское время здание национализировали. Ныне там офис одной из крупных киевских корпораций. Рядом с домом установлен памятник Ивану Франко.

Дома композитора-сказочника и академика

Еще одно необычное здание находится на углу площади с ул. Станиславского, 2.

Особняк построен в 30-х годах ХХ века и является частью жилого комплекса второго "Дома врача", где проживали знатные городские доктора.

Здесь более тридцати лет проживал академик Лев Медведь, основатель и руководитель Института экогигиены и токсикологии в Киеве. А в доме напротив под №3 проживали не менее легендарные горожане, к примеру, до 1983 года там обитал известный композитор Аркадий Филиппенко. Он создал множество оперетт, среди которых — "Голый президент", написал музыку к легендарному кинофильму "Вечера на хуторе близ Диканьки" и ко многим советским детским сказкам. Ныне на доме установлена мемориальная доска в его честь. Кстати, сама улица Станиславского — одна из самых крошечных в городе: всего 120 метров!

Скандальный "брусчаточник" и актриса Ужвий

Стоит обратить внимание на серое здание на ул. Ольгинской, 1/17.

Шестиэтажный дом особенный благодаря декоративным украшениям: на фасаде между пятым и шестым этажом есть фигурки женщин, которые опираются на щиты, чем и привлекают внимание прохожих.

Здание построено в 1909 году, но через несколько десятилетий было разрушено, заново отстроили его лишь в середине ХХ века. Впрочем, дом строился для городского чиновника Всеволода Демченко, которого горожане знали как главного "брусчаточника". Он занимался заменой брусчатки в центральной части города и прославился скандалом с отмыванием денег. Впрочем, история владельца никак не испортила репутацию дома, и в нем всегда селились известные люди. К примеру, с 1950 по 1986 г. там проживала актриса театра и кино Наталья Ужвий. В ее честь на фасаде установлена мемориальная доска.

Любимая такса Фан-Фан и фонтан Термена

Нельзя не заметить особняк на углу дома по ул. Ольгинской, 2/1. Его декор можно рассматривать долго, ведь он щедро украшен необычной лепниной в виде гурии с крыльями.

Построен он в конце XIX века и использовался как доходный дом. Но ныне известен благодаря знаменитым актерам, которые в нем проживали. В частности, Дмитрий Милютенко, который играл роль Тараса Шевченко (он поселился в четырехкомнатной квартире №7). По соседству поселился легендарный комедийный актер Николай Яковченко, которому рядом в сквере, возле театра им. Франко, установлен памятник.

Там его изобразили сидящим на лавке с любимой таксой Фан-Фаном. В доме жил актер и по совместительству худрук театра им. Франка Гнат Юра, ему в сквере установили памятник в образе бравого солдата Швейка. Есть еще одна достопримечательность в сквере на площади — фонтан Термена.

Его история началась более ста лет назад. Как только в городе появился водопровод, для Киева изготовили 7 чугунных фонтанов на заводе Алексея Термена. Проект чаши фонтана создал известный киевский архитектор Александр Шиле. Но до наших дней уникальных фонтанов сохранились лишь несколько. Поговаривают, что если туда бросить монетку — обязательно сбудется желание.

Фото: Анатолий Бойко